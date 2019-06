Kapsejladsen vil genbruge flere tusinde festivalstole

Kapsejladsen i Aarhus er det største studenterarrangement i Norden. Derfor er der naturligvis også meget at rydde op, når festlighederne er overstået.

Hvad skal vi selv bruge dem til? Jeg ved det ikke. Mathias Skov, arrangør af Kapsejladsen

Men det er ikke kun skrald, der bliver samlet ind. Også mere brugbare ting bliver fundet af de frivillige, når der skal ryddes op i Universitetsparken.

Sådan så det ud efter årets kapsejlads.

Blandt andet var der efter årets kapsejlads 2700 festivalstole, som sagtens kunne bruges igen.

Og nu bliver de mange stole sat til salg til spotpris.

- Vi har fundet mange flere stole, end vi havde troet. Og hvad skal vi selv bruge dem til? Jeg ved det ikke. Men der er helt sikkert andre, der kan få glæde af dem. Og når det samtidig er en god måde at tjene nogle penge til den fortsatte udvikling af arrangement, så synes vi, det er godt for alle, siger Mathias Skov, som er en af arrangørerne af Kapsejladsen.

Sælges op til Roskilde Festival

For at lokke flest kunder ned i den udendørs butik, der kommer til at være nede ved Medicinerhuset i Universitetsparken, har arrangørerne af Kapsejladsen besluttet, at stolene skal sælges i dagene op til Roskilde Festival, som starter i næste uge.

Men udsalget handler også om andet end at tjene penge.

- Jo flere stole vi kan genbruge, jo bedre er det for miljøet. Og det er Kapsejladsens klare holdning, at vi skal passe på miljøet, siger Mathias Skov.

Der bliver produceret en del affald, når 30.000 mennesker er samlet til fest.

Sidste år samlede Kapsejladsen også stole ind. Dengang blev de givet til Aarhus Universitet.

I år kan stolene købes fra onsdag i næste uge og to dage frem.