Kaos på falderebet: AC Horsens henter tre spillere

Klokken 23:50 kom Kasper Junker gående ned i spillergangen under CASA Arena i Horsens iført en gul trøje og et par lettere trætte øjne.

- Det er en rar følelse. Det gik stærkt lige pludselig, og på et tidspunkt troede jeg ikke den var der, men det var den heldigvis til sidst, fortæller Kasper Junker til Skipperligaen om sit hektiske skifte fra AGF til AC Horsens, som har fået papir på angriberen frem til 2023.

Hele interviewet, som blev sendt live på Skipperligaens Facebook-side få minutter efter hans skifte var kommet på plads, kan ses lige her:

Rutineret Superliga-spiller også på plads

Kort forinden var en anden ny spiller trådt ned i de hellige gange iført en ny trøje.

30-årige Michael Lumb skifter fra Lyngby BK på en kontrakt, der gælder de næste tre år.

- Jeg synes, det var et spændende projekt, det Bo har præsenteret for mig. Og så kunne vi nå til enighed om en længerevarende aftale, hvilket også er et rigtigt stort plus, siger Michael Lumb til Skipperligaen.

Kaos hele vejen igennem

Faktisk blev også en tredje spiller præsenteret i AC Horsens i de sidste timer af transfervinduet. Færøske Sonni Nattestad er lejet i den norske klub Molde FK frem til nytår.

Nattestad vender dermed tilbage til AC Horsens som i 2014 lejede ham i FC Midtjylland, hvor det dog kun blev til 13 optrædener for De Gule. Den høje forsvarsklippe var dog ikke forbi Horsens denne aften.

Det lykkedes altså for AC Horsens-manager Bo Henriksen at lande tre nye spillere til sin trup i 11. time. Og dermed fik han sat et godt punktum for en utrolig hektisk transferdag.

- Ordet er jo kaos. Det har været kaos hele vejen igennem. Men et eller andet sted har det jo også været medrivende og med følelsesmæssige op- og nedturer. Men mest af alt har det forhåbentlig været givende, fortæller Bo Henriksen.