Kanin på gaflen: - De har beriget mit liv

- Jeg får skiftet sengetøj en gang om ugen, så det skal mine kaniner også have.

Sådan fortæller Ursula Høgh fra Solbjerg om sine 40 kaniner i mange farver og størrelser. Hun er oprindeligt fra Schweiz, men har boet i Danmark i 50 år.

Her begyndte hun at avle kaniner, imens hun forberedte sig på indfødsretsprøven.

De har beriget mit liv, og vi har et godt fællesskab dyrene og jeg Ursula Høgh, kaninavler, Solbjerg

- Det er noget, jeg altid har ønsket mig, siden jeg var barn. Jeg kunne se skønheden og se hvilket spændende og yndigt dyr, kaninen er, fortæller hun.

Blandt kaninerne på gården er der både kaniner til udstilling og slagtning. Det er dog ikke Ursula selv, der slår kaninerne ihjel. Det er derimod hendes mand, der er jæger, som står for den del.

- De har beriget mit liv, og vi har et godt fællesskab dyrene og jeg. Jeg ville ikke selv bryde mig om at aflive dem, men jeg har ikke ondt af det, den dag de skal slagtes, for de har haft et godt liv, fortæller hun.

For Ursula er det ren terapi at arbejde med kaninerne.

Hårdt men givende

Ursula bruger tre timer med kaninerne hver dag, og selvom det er hårdt arbejde at skabe de optimale forhold for kaninerne, er det det hele værd.

- Det er en stor fornøjelse for mig. Jeg bliver holdt i gang og har lært en masse kaninvenner at kende på tværs af grænser, fortæller hun.

Vi oplever desværre ikke fremgang i antal medlemmer, selvom det er blevet populært Lone Arildskov, næstformand i Danmarks Kaninavlerforening

Væk fra gris og ko

Det er de seneste år blevet populært at spise kaninkød. Ursula Høgh og familien spiser kanin flere gange om måneden, og på Restaurant GÄST i Aarhus er kaninkødet også en fast del af menuen.

- Vi kan godt mærke, at der kommer mere og mere søgning på det, fortæller Kenneth Brandt, køkkenchef på Restaurant GÄST

Hos restauranten har man i længere tid tilbudt kanin til de spisende gæster.

Vi går lidt væk fra, at det hele skal være gris, ko og lam Kenneth Brandt, køkkenchef på Restaurant GÄST

- Det betyder meget, at vi udforsker de nye ting. Vi går lidt væk fra, at det hele skal være gris, ko og lam og prøver os lidt frem, fortæller Kenneth Brandt.

Han fortæller, at folk, der ikke har smagt kaninkød før, ofte sammenligner det med smagen af kylling.

- Kaninkødet er sart og mild i smagen. Det er et stykke kød, vi forsøger at tilføje mere fedt og smag under tilberedning, hvor man kan få mange forskellige udtryk ud af det samme stykke kød.

Kenneth Brandt fra Restaurant GÄST tilbereder en kaninterrine.

Ønsker flere danske avlere

Hvert år importeres 30 tons kaninkød til Danmark. Selvom kaninkød som lyst kød både er fedtfattigt, mere klimavenligt end oksekød og er en populær spise, afspejler det sig ikke i Danmarks Kaninavlerforenings medlemstal.

- Vi oplever desværre ikke fremgang i antal medlemmer, selvom det er blevet populært, fortæller Lone Arildskov, næstformand i Danmarks Kaninavlerforening, der har 1000 medlemmer.

Ifølge Lone Arildskov hænger det dog også sammen med, at det er blevet sværere for folk i byerne at holde kaniner.