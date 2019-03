Kandidattest: Hvem skal du stemme på til folketingsvalget?

De forskellige partier i Danmark har skruet op for valg-retorikken, og politikerne skyder på hinanden i øst og vest.

17. juni er sidste chance for et folketingsvalg, og lige nu er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bagud på point.

Valgflæsket syder, men hvem skal DU stemme på?

Tag vores test her: Kandidattest til folketingsvalget

Det politiske landskab har ændret sig lidt siden folketingsvalget i 2015, idet både Nye Borgerlige og Klaus Riskær Pedersen er blevet opstillingsberettigede.

Reglerne om udskrivelse af valg står i grundlovens § 32. Af rent praktiske hensyn vil der normalt gå mindst 20 dage mellem udskrivelse og afholdelse af et folketingsvalg.

Statistik set

Hvis man går op i statistik, er tirsdag historisk suverænt den mest populære dag at udskrive folketingsvalg. De seneste to folketingsvalg har dog begge fundet sted om torsdagen.

Sidste chance for et folketingsvalg er som nævnt den 17. juni, hvilket er dagen efter Folkemødet. Det er også en mandag, der historisk er en skidt dag at udskrive valg. I hvert fald blev der sidste gang afholdt folketingsvalg på en mandag i 1939.

TV 2 og TV 2-regionerne er gået sammen med data- og analysevirksomhederne Megafon og Paqle for at udarbejde kandidattesten, som skal hjælpe dig med at blive klogere på politikerne i dit område.