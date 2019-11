Må man løbe fra en aftale? Det kan koste populære attraktioner livet

Fjordcentret ved Randers Fjord, Fregatten Jylland og Hou Søsportscenter.

Flere østjyske attraktioner er lukningstruede, hvis de skal tilbagebetale store afdragsfrie lån, som de tidligere har fået lovning på ikke skulle indfries.

De østjyske attraktioner er blandt en lang række "museer og museumslignende institutioner", der har lånt penge af Arbejdsmarkedets Feriefond.

Modtagerne af lånene fik i sin tid mundtlig lovning på, at pengene ikke skulle betales tilbage. I 2014 besluttede et politisk flertal dog at overføre 360 millioner kroner fra fonden til staten, og kort herefter ændrede Arbejdsmarkedets Feriefond praksis og krævede lånene tilbagebetalt.

Hou Søsportscenter, der er et feriested for mennesker med et handicap, lånte for 25 år siden 13 millioner kroner af Arbejdsmarkedets Feriefond. Fonden vil have pengene tilbagebetalt i år.

- Hvis vi skal betale pengene tilbage nu, så vil vi ende i den situation, at Hou Søsportscenter går konkurs. Det vil pirre min indignation ret kraftigt. Ikke kun på egne vegne, men også for alle de mennesker, der så ikke længere har en feriemulighed, siger direktør for Hou Søsportscenter Søren Kristiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vandt krigen i 1864

Fregatten Jylland i Ebeltoft lånte i 1990'erne over 50 millioner kroner af Arbejdsmarkedets Feriefond. Pengene blev blandt andet blev brugt til restaurant og museumsbygninger.

- Vi er ikke i en situation, hvor vi er stand til at betale 56 millioner tilbage. Men vi vandt krigen i 1864, og vi taber heller ikke den her, det er jeg ret sikker, siger bestyrelsesformand for Fregatten Jylland Tommy Bøgehøj.

Ifølge Tommy Bøgehøj overvejer de i alt 30 "museer og museumslignende institutioner", der samlet skal betale omkring 650 millioner tilbage, at føre en prøvesag mod Arbejdsmarkedets Feriefond.

- De har sagt det, og det har også stået i deres vedtægter. Så laver de deres vedtægter om. Jeg synes, det er en interessant sag at få afprøvet, om man virkelig juridisk kan løbe fra en mundtlig aftale. Om et mundtligt tilsagn er lige så gyldigt som et skriftligt tilsagn, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Lige nu venter politikerne på Christiansborg på en afgørelse i EU, inden de skal tage stilling til, om lånene skal eftergives eller tilbagebetales.

Pengene i Arbejdsmarkedets Feriefond kommer fra alle de danskere, der ikke har brugt deres feriepenge.