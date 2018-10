Søndag klokken 12 skal AC Horsens forsøge at få tre point på udebane mod Vendsyssel FF.

Horsens har i denne sæson fået flere imponerende sejre - heriblandt ikke mindst over FCK og Brøndby IF. Omvendt har klubben tabt kampe, hvor man skulle mene, at holdet var favorit.

Vendsyssel FF lige nu ligger næstsidst i dansk fodbolds bedste række, mens AC Horsens ligger nummer syv og flirter med en top seks-placering.

Spørgsmålet er, om AC Horsens kan leve op til den svære favoritrolle? Se med her: