Kampklædte politifolk i aktion flere steder i Østjylland

Opdatering Fredag kl. 20 er alle kontroller i trafikken blevet ophævet. Det oplyser politiet.

Politifolk over hele landet leder lige nu efter tre personer fra en sort svensk indregistreret Volvo V90. Bilen skulle eftersigende være standset fredag aften, men der er fortsat kampklædte betjente på gaden flere steder - også i Østjylland.

På Aarhus Havn er flere kampklædte betjente spottet samt en del patruljevogne, og en borger har sendt TV2 ØSTJYLLAND et billede fra havnen i Hou, hvor Samsø-færgen sejler fra.

- Der var to patruljevogne med fire betjente, hvor af de to af dem bar maskinpistol-lignende våben. Jeg havde godt hørt om den store politiaktion, så tænkte, at det nok havde noget med den at gøre, siger vidnet Erik Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Erik skulle med færgen hjem til Samsø omkring kl. 16.45 og blev altså noget overrasket over synet af betjentene.

- Det er dog nok ikke særlig sandsynligt, at de efterlyste personer kommer til Samsø, lyder det fra Erik Olsen.

Holder kortene tæt på kroppen

Østjyllands Politi bekræfter, at deres synlige tilstedeværelse flere steder i landsdelen skyldes den landsdækkende aktion.

- Det har noget at gøre med den landsdækkende aktion, som foregår lige nu. Ret meget mere kan jeg ikke rigtig sige, siger vagtchef Michael Ørum Møldrup til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg har ingen yderligere kommentarer, da vi holder kortene tæt på kroppen i sager som disse af hensyn til efterforskningsarbejdet.

Ved Molslinjen på Aarhus Havn tjekker en politibil alle bilerne.

Københavns Politi efterlyser i forbindelse med politiaktionen primært på Sjælland en sort svensk indregistreret Volvo V90.

Bilen har registreringsnummer ZBP 546, og i køretøjet befinder der sig formentlig tre personer. De sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Henvendelser belaster 112

- Vidner, som observerer køretøjet, skal straks kontakte politiet på 112. Det er vigtigt, at man ikke selv forsøger at kontakte personerne, men blot observerer og melder det, man ser, til politiet, lyder opfordringen.

- Vi kan ikke sige mere lige nu, men vender tilbage hurtigst muligt, står der desuden i den kortfattede meddelelse.

På Twitter tilføjer politiet, at mange henvendelser belaster 112.

- Derfor må man gerne ringe til 114, hvis man har relevante oplysninger om den sorte Volvo, lyder opfordringen sidst på eftermiddagen.

Kø på vejene aflyser basket-kamp

Politiaktionen betød tidligere på eftermiddagen, at Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev lukket ned, og det har skabt massiv kø på motorveje flere steder i landet.

Kort før klokken 16 åbnede begge broer dog igen op for al trafik, men der er altså fortsat kødannelser mange steder.

Og de trafikale udfordringer rammer nu også den østjyske elitesport. Basketholdet Randers Cimbria skulle i landets bedste række her til aften møde Værløse på udebane, men den kamp kan man ikke nå frem til.

Det er desværre blevet nødvendigt at udskyde kampen grundet lukningen af Storebæltsbroen, og den kødannelse som den har skabt, skriver Randers Cimbria på Facebook.