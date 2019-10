Kakao-drik drukner i afgifter: - Det kan simpelthen ikke være rigtigt

25 kroner og 66 øre afgift. Så stor er forskellen på afgiften på en liter plantekakao og en liter Mathilde Kakaomælk.

Afgiften på Mathilde Kakaomælken er nemlig på 34 øre pr. liter, mens den på den plantebaserede kakao-drik er på hele 26 kroner.

Læs også 16-årige Freja slår vild verdensrekord

Og det er ordet mælk, der gør den store forskel. Årsagen er, at de plantebaserede kakaodrikke ikke er fritaget for en særlig kakaoafgift, ligesom mælkeprodukter er det.

Produktet bliver for dyrt for almindelige borgere. Det bliver billigere at købe en pakke cigaretter end at købe en kakao-drik Henrik Lund, direktør, Naturli' Foods, Randers

Naturli’ Foods i Randers producerer plantebaserede drikke og fødevarer, blandt andet en plantebaseret kakaodrik. En drik, der ifølge direktør for Naturli’ Foods, Henrik Lund, kan ende med at blive usælgelig, hvis ikke afgiften ændres.

- Produktet bliver for dyrt for almindelige borgere. Det bliver billigere at købe en pakke cigaretter end at købe en kakao-drik, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

På den plantebaserede kakao-drik er der 76 gange så mange afgifter som på den klassiske kakaomælk.

Og det er ikke rimeligt, mener direktøren.

- Jeg tænker, at det simpelthen ikke kan være rigtigt. Det er det mest klimavenlige produkt. Det er det som alle politikere og danskere taler om, siger Henrik Lund.

Læs også To personpåkørsler på én dag - togene kører igen

Afgifter er afgørende

Henrik Lund er ikke den eneste, der synes, at måden afgifterne er struktureret på, er meningsløs.

Jeg tænker, at det simpelthen ikke kan være rigtigt. Det er det mest klimavenlige produkt. Det er det som alle politikere og danskere taler om Henrik Lund, direktør, Naturli' Foods, Randers.

Folketingsmedlem fra Randers Charlotte Bromann (SF) forstår heller ikke forskellen, og hun har derfor bedt skatteministeren om en forklaring.

Læs også Mystisk stress-syndrom ramte Christoffer: - Jeg blev sindssygt bange

- Hele afgiftsstrukturen er jo afgørende for, hvilke madvarer vi spiser. Når noget er så væsentligt dyrere, vælger vi jo typisk de billigere produkter. Det er jo tosset, når der findes nogle rigtig gode og mere bæredygtige produkter, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

00:44 VIDEO: Der er stor forskel på, hvor mange afgifter, der er på kakao-drik. Det afhænger nemlig af, om produktet indeholder mælk. Luk video

Den plantebaserede kakao-driks overlevelse hos Naturli’ Foods produktsortiment afhænger af, om den nuværende lovgivning ændres.

Skatteminister, Morten Bødskov (S), har givet dette skriftlige svar til Folketinget:

- Jeg har bedt mine embedsmænd se nærmere på, om ordningen kan justeres inden for de rammer, EU-reglerne sætter. Det ligger mig meget på sinde, at skattereglerne er hensigtsmæssige og sikrer lige konkurrencevilkår, skriver han.