Kage og biobilletter i bytte for rygestop

Kan kollektiv belønning være vejen frem, til at holde op med at ryge?

Det mener man i Silkeborg Kommune.

Der blev ved med at komme venner og spørge, om vi ikke skulle ryge, og jeg kunne ikke sige nej. Jonas Gasbjerg Sørensen, 2. g, Silkeborg Gymnasium

Hvis en elev på byens gymnasium er røgfri i en uge, så udløser det kage til hele klassen.

- Det er nogle små belønninger, vi laver for at få lidt motivation til at komme i gang med et rygestop. Så hvis man kan holde sig røgfri i en uge, så kan man simpelthen vinde en klassekage, og hvis man kan holde sig røgfri en uge mere, så er der biografbilletter, fortæller rygestoprådgiver Morten Justesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Biobilletter som bevis på et rygestop.

Jonas Gasbjerg Sørensen går i 2. g, og han har røget siden 8. klasse.

Siden 10. klasse er det blevet til en halv pakke cigaretter om dagen.

- Jeg har gerne ville stoppe i lang tid, men jeg har simpelthen ikke kunne. Der blev ved med at komme venner og spørge, om vi ikke skulle ryge, og jeg kunne ikke sige nej, forklarer Jonas Gasbjerg Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu har han været røgfri i to måneder.

- Jeg tror, at det betyder meget, at en professionel kommer og hjælper og også det her med præmier. De kan få en til at forstå, hvor stort problemet er, og at det ødelægger ens liv, siger Jonas Gasbjerg Sørensen.

Tidlig indsats

Mere end en fjerdedel af de 16-24-årige daglige rygere vil gerne have hjælp til at stoppe, viser sundhedsprofilen i Region Midtjylland.

Hvis vi hjælper dem nu her, så har de meget lettere ved det, end hvis de har røget i 30-40 år. Morten Justesen, rygestoprådgiver

- Der er ikke ret mange af de unge, som kommer ned til os. Vi er nødt til at komme, hvor de unge er. Hvis vi hjælper dem nu her, så har de meget lettere ved det, end hvis de har røget i 30-40 år, siger Morten Justesen.

For Jonas Gasbjerg Sørensen har det hjulpet med belønninger og professionel hjælp.

Og så har det samtidig været en stor personlig sejr.

- Jeg synes, at det var mega fedt, at jeg kunne komme ind i klassen med et helt fad kage og sige, at jeg ikke havde røget en cigaret i en uge. Alle i min klasse vidste godt at jeg røg, så det var fedt at vise over for andre, at jeg faktisk godt kan lade være, slutter Jonas Gasbjerg Sørensen.