Kærligheden passer på miljøet: Det skal være let at tænke grønt

Skanderborg Festival er kendt som Danmarks smukkeste festival. Men festivalen har også en ambition om at være blandt de grønneste.

Festivalen har blandt andet skabt et helt særligt genbrugskorps, som skal være med til at sætte et ekstra fokus på genbrug og huske festivalgæsterne på den grønne tankegang.

De har gjort sig nogle ret håndgribelige tiltag, som skal gøre det nemmere for gæsterne at sortere sit skrald.

- Vi er ude og dele bodybobs ud til alle de unge mennesker herude, fortæller René Gandø fra Genbrugsguiderne til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan godt være, at vi er en lille camp, men så længe nogen støtter det Cecilie Amstrup, festivalsgæst, Søften

Det nye tiltag er i år, at genbrugsguiderne deler både en grøn og en hvid bodybob ud til lejrene, så de kan sortere affald i genanvendeligt og almindeligt restaffald.

- De kan tage dem med ind i deres lejr, og så kan de sortere inde i lejren og stille dem ud til kanten, når den er fyldt og få en ny pose på, siger René Gandø.

Sådan ser de bodybobs ud, som genbrugsguiderne deler ud til festivalsgæsterne.

Rundt om på teltpladsen Kærligheden bor der flere tusindvis af festivalgæster i større eller mindre camps. I nogle områder er der tegnet lyserøde streger i græsset. Bor man imellem disse streger, så bor man i en ren camp, hvor man selv skal holde området ekstra rent.

- Det er rigtigt fedt, at Smukfest faktisk tager initiativ til det her med at gå op i miljøet, når det har været i fokus i det politiske længe. Så vi tænkte ”hvorfor ikke støtte det”. Det kan godt være, at vi er en lille camp, men så længe nogen støtter det, så er det fedt nok, siger Cecilie Halstrøm, som selv bor i den rene camp.

Skal gøre det nemt at genbruge

Et af de tiltag, som der ellers er blevet gjort for at mindske mængden af skrald på pladsen er, at gæsterne kan få sig et særligt ’grønt klistermærke’, som kan sættes på festivalteltet, hvis man tager sit telt med hjem og genbruger det til Smukfest næste år. Så kan man til sidst have massevis af klistermærker, der viser, at man tog sit telt med hjem år efter år.

En måde, der skal hjælpe de unge med at huske på, at de rent faktisk gerne vil holde stedet rent.

- De unge mennesker herude, de vil rigtig gerne rydde op efter sig selv. Vi prøver at gøre det nemt for dem, siger René Gandø.

Vi husker også vores venner på, at der skal ryddes op, og de ikke bare skal lægge deres ting her Birgithe Halstrøm, festivalsgæst, Vissing

Derudover er der også en form for exitplan, som folk kan deltage i, så færrest mulige efterlader teltet på teltpladsen.

- De skal helst tage teltet med hjem, så har vi vundet genbrug, og de tager teltet med igen næste år. Så kan de få det her klistermærke og blære sig med, at de har det, siger Rene Gandø.

Ønsker man ikke at genbruge det, så kan gæsterne også vælge to andre miljøvenlige løsninger.

- De kan også vælge at donere teltet, og der er de med i en konkurrence om to partout billetter. Den tredje ting er, at de kan vælge at sortere. Vi har genbrugsstationer rundt om på pladsen. Og når teltene begynder at forsvinde, så laver vi popup genbrugsstationer rundt på pladsen mellem teltene, udtaler René Gandø.

De unge vil gerne

Iagttagelsen om, at de unge gerne vil, er ikke helt ved siden af, hvis man spørger de unge selv. De to veninder tænker endda en smule over det, når alkoholen træder ind.

- Det er måske lidt svært, og man tænker lidt ekstra over det nu, hvor man bor her. Og vi husker også vores venner på, at der skal ryddes op, og de ikke bare skal lægge deres ting her. Fordi vi ligesom prøver at holde det rent, siger Birgithe Halstrøm til TV2 ØSTJYLLAND.

Cecilie Amstrup og Birgithe Halstrøm tager dagligt aktive valg på festivalen for at passe på miljøet.

Cecilie Amstrup bakker veninden op:

- Det er fedt det her med, at der er en fordeling mellem, hvad der er skrald, og hvad der er dåser. Vi tænker meget over det i løbet af dagen, men når det så bliver aften, så er vi en tre stykker, der går og rydder op og smider i skraldespandene.

Målsætningen for Smukfest stopper ikke her. Faktisk når festivalen knapt at slutte, før der bliver udviklet nye idéer.

- Det, vi gør, så snart festivalen er færdig. Så går vi ind og kigger på, hvad vi kan gøre bedre og hvad der har virket og egentligt talt bare optimere år for år, siger René Gandø.