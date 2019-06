Kæmpevindmøller på vej: Borgere frygter at blive syge

Selvom de truende klimaforandringer var et centralt tema i det netop overståede folketingsvalg, så kniber det tilsyneladende med folkelig opbakning til grøn energi fra store vindmøller på land.

Planer om at rejse 12 kæmpemøller i den vestlige del af Norddjurs kommune er nemlig ikke populære. Her frygter de lokale blandt andet, at støjen fra møllerne kan gøre dem alvorligt syge.

Én af de lokale er Jonas Labied. Han bor i Hollandsbjerg med sin kone og to børn. Familien har fra baghaven udsigt til marker og 11 vindmøller som er 92 meter høje.

Disse 11 vindmøller vil firmaet Vattenfall Vindkraft A/S rive ned, og erstatte dem med 12 kæmpevindmøller, som er dobbelt så høje – nemlig 180 meter.

Jeg frygter lidt for, at det vil ødelægge vores nattesøvn, og at vi kan få nogle følgesygdomme som blodprop i hjerte og hjerne. Jonas Labied, nabo til vindmøller, Floes

- Jeg frygter lidt for, at det vil ødelægge vores nattesøvn, og at vi kan få nogle følgesygdomme som blodprop i hjerte og hjerne. Hvis kæmpevindmøllerne bliver en realitet, og de bliver til så stor gene, at vi ikke kan sove om natten, så flytter vi herfra, siger Jonas Labied, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jonas Labied frygter for sin families helbred, hvis der bliver opført kæmpevindmøller i baghaven. Foto: TV2 Østjylland

Det er ikke kun familien Labied, der er bekymret for det store projekt. Det ved Henriette Vendelbo, der bor i Norddjurs Kommune, og er formand for Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller.

- Folk er bange for støjen, og at den skal være generende. De nærmeste naboer er bange for skyggekast, og mange er bange for, at deres ejendom falder i værdi, eller at de måske slet ikke kan få solgt deres ejendom, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Henriette Vendelbo er formand for Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller og ved alt om, hvad de lokale frygter. Foto: TV2 Østjylland

Uvist om man kan blive syg

Hos Kræftens Bekæmpelse har de for nylig fremlagt en ny undersøgelse, og den kan hverken bekræfte eller afkræfte, om man kan blive syg af at bo tæt på en vindmølle.

- I vores undersøgelse har vi fundet, at der muligvis er en sammenhæng mellem at høje niveauer af indendørs lavfrekvens vindmøllestøj kan udløse en blodprop i hjerte eller hjerne. Det resultat er dog sådan, at det både kan være sandt, men det kan også være en tilfældighed, siger Aslak Harbo Poulsen, der er forsker hos kræftens bekæmpelse, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jona Labied har i dag udsigt til de 11 90 meter høje vindmøller, som måske bliver erstattet med12, der er dobbelt så høje. Foto: TV2 Østjylland

Den usikkerhed er dog svar nok for både Jonas Labied og Henriette Vendelbo.

- Jeg tænker, at tvivlen skal komme borgerne til gode, siger Jonas Labied, som bliver bakket op af formand for Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller:

- Jeg synes, at man som kommunalpolitiker og borgmester burde tænke på borgernes sikkerhed, og så sige, at så længe man ikke har bevis for, at det ikke er sundhedsskadeligt, så stiller man ikke vindmøller op på land, siger Henriette Vendelbo.

De 12 vindmøller vil ifølge firmaet lave fem gange så meget klimavenlig strøm.

Firma: - Vi overholde kravene

Ifølge energiselskabet Vattenfall har borgerne ingen grund til at bekymre sig.

- På de beregninger vi har lavet nu, overholder vi støj og afstandskravene. Specifikt på det her projekt overholder vi støjkravet, siger Jan Vindahl, der er projektleder, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han slår fast, at der på nuværende tidspunkt kun er tale om et forslag, og at virksomheden nu skal i gang med at lave en VVM-redegørelse.

Da der kun er tale om et forslag, har borgerne i Hollandsbjerg i dag holdt borgermøde i det lokale forsamlingshus om de planlagte kæmpevindmøller.

Hvis projektet går i gennem, vil møllerne stå klar i 2024.