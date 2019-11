Kæmpesten fundet under kommende butik

Under udgravningen til den nye Rema 1000 på Solsortevej i Rønde fik håndværkere sig for nylig en overraskelse, der gjorde gravearbejdet besværligt.

En kæmpesten dukkede op i jorden, og siden er den blevet gravet fri.

Vi har en bestemt formel, vi bruger for at bestemme stenens vægt. Den er 22-23 ton. Jens Reddersen, Nationalpark Mols Bjerge

Det har folk fra Nationalpark Mols Bjerge i samarbejde med den lokale handelsstandsforening stået for, og det er noget af en sten, der er kommet til syne.

- For at få et bud fra en entreprenør, der skal grave den helt fri, har vi været nødt til at hjælpe den lidt på vej. Det har vi gjort nu, og kan konstatere, at den er 3,5 m lang, 3 m bred og 2 m dyb, siger biolog hos Nationalpark Mols Bjerge, Jens Reddersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Stenen i Rønde er en regelmæssig mellem- til grovkornet rødlig klassisk granit. Den er temmelig homogen. Graniter er ældgamle, typisk 1 mia år, men ikke til at stedfæste til oprindelsessted. Foto: Nationalpark Mols Bjerge

Kan ende midt i byen

Siden 1976 har der ligget en elinstallatør på grunden, hvor stenen er fundet. Snart kommer der så efter planen en ny dagligvarebutik.

Men formentlig skal den store sten fjernes først. Og det kan blive noget af en opgave.

- Vi har en bestemt formel, vi bruger for at bestemme stenens vægt. Den er 22-23 ton, siger Jens Reddersen.

Rønde Handelsstandsforening er efter fundet kommet på banen, fordi formanden håber på at kunne flytte stenen til et andet sted i byen.

Personligt synes jeg, at fundet er mega fedt, og stenen kan bruges til formidling af historien om, hvordan området er blevet til. René Povlsen, formand Rønde Handelsstandsforening

Her skal den forhåbentlig være genstand for historiske snakke om skabelsen af Rønde og omegn.

- Personligt synes jeg, at fundet er mega fedt, og stenen kan bruges til formidling af historien om, hvordan området er blevet til, siger formand for handelsstandsforeningen, René Povlsen, nemlig til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Et andet sted i Østjylland ligger Assendrupstenen, som har en omkreds på over 16 meter og vejer - sandsynligvis - omkring 80 ton. Indslaget er fra den 4. december 2018.

Åben for forslag til placering

Han synes derfor, at det er synd, hvis stenen blot skal fjernes og ikke placeres et nyt sted i Rønde. Selv foreslår han, at den skal stå ved siden af Egegård midt i byen.

- Men jeg er da åben for andre forslag. Den ville i hvert fald være oplagt som branding af Rønde som porten til nationalparken, siger formanden.

Den store sten er ikke den største i området. Det ved Jens Reddersen, som de seneste år har kigget nærmere på store sten i Nationalpark Mols Bjerge.

Stenen fra Rønde kommer op en delt andenplads over store sten. Den største er på 54 ton og ligger på et lavvandet rev sydøst for Kalø Slotsruin.

Sådan ses oversigten over de - før i dag - største kendte sten i Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Nationalpark Mols Bjerge

Stenene i Nationalpark Mols Bjerge er dog langt fra landets største.

Det er nemlig Hesselager-stenen - også kaldet Dammestenen - på det sydøstlige Fyn. Vægten på den er skønnet til 1186 tons.

Her ses Danmarks største sten på Fyn. Den blev fredet i 1846. Foto: Nationalpark Mols Bjerge