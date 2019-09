Kæmper mod nedrivning i ghetto-områder: - Koster både samfundet og klimaet dyrt

Det kommer til at koste både samfundet og klimaet dyrt, når boligblokke i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven i Aarhus skal rives ned. Det mener gruppen Almen Modstand Aarhus, der i dag havde inviteret til demonstration på Store Torv i Aarhus.

Gruppen er imod nedrivningerne, fordi de mener, at man tvinger folk ud af deres hjem og på den måde angriber alle menneskers ret til forskellighed og mangfoldighed. Men også klimaet tager skade, lyder det:

Gruppen Almen Modstand mener, at det kommer til at koste samfundet og klimaet dyrt, hvis boligerne skal rives ned.

- Det siger jo sig selv, at når man skal have revet de her betonboliger ned i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, så kræver det et stort arsenal af alle mulige køretøjer og arbejdere. Men bare det at lave betonen og så videre, er jo også miljøbelastende, fortæller Mathias Ottesen, der er bestyrelsesmedlem i Brabrand Boligforening til TV2 ØSTJYLLAND.

Nedrivningen af boligblokkene i Gellerup sker for, at Aarhus Kommune kan leve op til regeringens ghettoplan. I den står der, at almene familieboliger kun må udgøre 40 procent i de hårdeste ghettoområder.

Skadeligt for klimaet at rive boliger ned

Almen Modstand henviser i deres kritik af nedrivningerne til en analyse foretaget af det private arkitektfirma Vandkunsten. Ved hjælp af en såkaldt livscyklusanalyse har firmaet regnet på de klimamæssige konsekvenser af at rive boliger ned og bygge nyt fremfor at renovere.

Ifølge firmaets analyse er det op til 300 procent mere skadeligt for klimaet at rive boliger ned fremfor at bevare og energirenovere dem.

Planen er, at der bliver revet syv boligblokke ned i Gellerup, som ligger fordelt på Dortesvej, Lottesvej, Karen Blixens Boulevard og Inger Christensen Gade. Foto: Brabrand Boligforening

Fra Anders Winnerskjold, politisk ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus og formand for Aarhus Kommunes bæredygtighedsudvalg, lyder det, at beslutningen om at rive boligerne ned, hviler på en sociallogik fremfor en klimalogik:

- Vi river ikke ned for sjov i Gellerup. Vi gør det fordi, der er enormt mange sociale problemer, og vi har behov for at få lavet et blandet boligområde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

På samme måde lød det fra borgmester, Jacob Bundsgaard (S), tilbage i maj da Aarhus Byråd lagde op til at rive 800 boliger ned i den vestlige del af Aarhus:

- Det er nødvendigt, fordi vi i dag har et boligområde præget af al for stor arbejdsløshed, for høj ungdomskriminalitet og meget høj utryghed, sagde han.

Kommunen skal kompensere

Mathias Ottesen mener ikke, at klimapåvirkningen er blevet undersøgt godt nok, inden man besluttede at rive boligerne ned. Nu kræver han, at Aarhus Kommune kompenserer for den forurening, nedrivningen vil medføre:

- Jeg kunne godt tænke mig, at det hele blev afblæst, og hvis ikke det kan lade sig gøre at få afblæst, så skal kommunen indstille sig på at kompensere over for boligforeningerne, så vi i det mindste fremover kan lave nye almene boligafdelinger, der kan gøre op for det spild af CO2-kvoter, vi nu laver i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, siger han.

Ifølge Anders Winnerskjold (S) gør Aarhus Kommune allerede meget for klimaet:

- Vi arbejder på at blive CO2 neutrale i 2030. Vi indgik et budgetforlig i sidste uge, hvor vi virkelig sætter gearskifte på klimaindsatsen. Vi kommer til at have CO2-budgetter. Vi fremrykker investeringerne i elbusserne, og vi har lige lavet en klimafond, som skal være med til det. Vi kommer ikke i mål helt alene, men vi er godt på vej. Så jeg er rimelig fortrøstningsfuld, selvom vi skal rive ned og bygge op nogle andre steder, siger han.

Det er kommunens plan, at nedrivningen skal gå i gang 2021.