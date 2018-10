Kæmpehaj løs i svømmehal: Se Dødens Gab fra bassinet

Ringene i vandet breder sig, der hvor hajfinnen forsvandt, indtil overfladen er helt rolig igen. Imens sniger de dybe strygere sig ind i svømmehallen gennem højtalerne.

Duuuuuun dun. Duuuuun dun. Først langsomt. Så hurtigere. Og hurtigere. Og hurtigere, indtil angrebet pludselig sker, og en kæmpe haj trækker et stakkels menneske ned under vandet, mens en lang række gæster i vandet ser på fra deres baderinge.

Læs også Kin-ball: Du kan spille landskamp, hvis du har tid den uge

Nuvel, gæsterne sidder ganske vist i vandet i Lystrup Svømmehal, mens hajangrebet finder sted i filmklassikeren Dødens Gab på storskærmen foran dem til et noget anderledes arrangement af idrætsnetværket Connect Sport.

Jeg er ikke rigtig bange for hajer, men det kan være, jeg bliver det efter filmen. Asbjørn Schøler

- Vi brainstormede på, hvad vi kunne lave for at skabe kunder ud over de normale, der kommer og svømmer 25 meter. Så tænkte vi Dødens Gab – vand og en svømmehal, det er fedt, siger Peter Mejer Mortensen, der var arrangør på svømmehalsfilmen.

En af de mange østjyder, der var trukket i badetøjet for at se på kæmpehajen på lærredet, var Asbjørn Schøler.

- Jeg blev inviteret af nogle venner, og så virkede det som en god ide at komme ud og se den her klassiker i noget vand, så det bliver en ekstra 4D-oplevelse, siger den badebukseklædte østjyde til TV2 ØSTJYLLAND.

02:54 VIDEO: TV2 ØSTJYLLANDS reporter Gustav Houe Dall var taget til Lystrup Svømmehal for at høre lidt om arrangementet. Luk video

Billetterne stod til 225 kroner for en plads i vandet. Her skal man blive i sin badering, og selvom det for nogle kan lyde som en frygtindgydende oplevelse, tager Asbjørn Schøler det i stiv arm.

- Jeg er ikke rigtig bange for hajer, men det kan være, jeg bliver det efter filmen, siger han med et smil.

Det skal bare være sjovt

Forventningen til arrangementet har dog fra arrangørernes side heller ikke været en stor flok skræmte gæster. Det er nemlig ikke et mål i sig at gøre oplevelsen uhyggelig.

- De skal have en fed oplevelse, en god film og en hyggelig aften. De skal prøve at komme i svømmehallen og opleve noget andet, end de er vant til, siger Peter Mejer Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er let at leve sig ind i hajfilmen, når man selv sidder i vandet.

Og de forventninger ser bestemt ud til at blive indfriet.

- Jeg har taget mine venner med, så det bliver nok ikke så meget gys. Mere noget fjol. Men jeg håber, det bliver både sjovt og lidt spændende, siger Asbjørn Schøler.

Læs også Vikingesølv gravet op efter 1000 år: Fjenden var lige om hjørnet

Der har været mange tilmeldte, og Lystrup Svømmehal får måske brug for ”a bigger boat”, hvis successen fortsætter.