Kæmpe tarteletter på Alrø: - Kast ikke op på vores ø!

Tarteletter er en ægte dansk klassiker, og når de høns- og aspargesfyldte butterdejsskåle står på bordet, napper mange af os gerne to, tre eller flere. Men sådan går det sjældent på Café Alrø. Der vejer en enkelt nemlig 400 gram. Og det er der en grund til.

- Det skulle være noget, der kunne tale for sig selv. Det skulle kunne snakke ude i verden og fortælle om vores sted, Café Alrø, siger Lene Henriksen, der ejer cafeen.

Mere end én

Det er som bekendt ikke kun høns og asparges, der kan bruges som fyld i den gamle danske spise. De store eksemplarer fås også med laks og rejer eller som vegetarudgave. Men uanset varianten er størrelsen den samme.

- Vi har haft enkelte, der kunne spise mere end en. Det er mænd, der kommer sultne hjemmefra. Ofte viser det sig, at når man har spist de to, så er bunden 100 procent lagt, siger Lene Henriksen.

Jeg kan ikke så godt lide tarteletter mere, fordi jeg har lavet så mange. Lene Henriksen, ejer af Café Alrø

Rekorden er fem tarteletter, men manden, der spiste dem, fik en voldsom mavepine og måtte bruge halvanden time på restauranten, før han kunne køre derfra.

- Vi vil ikke have, at gæsterne kaster op her på øen, så vi siger altid, at man skal vente med at kaste op, indtil man er på den anden side af dæmningen – altså på fastlandet, siger cafeejeren.

Selvom tarteletter næsten indiskutabelt bare er lækkert, så kan man dog godt få nok af det, når man laver kæmpetarteletter

- Jeg kan ikke så godt lide tarteletter mere, fordi jeg har lavet så mange. Det er noget mærkeligt noget. Havde jeg bare kunne lave en hakkedreng hver dag. Men så var jeg nok også blevet træt af det, griner Lene Henriksen.

Selvom det måske ikke er hendes egen livret længere, så stopper det hende dog næppe fra at fortsætte med at lave dem. Selvom nogen ville tage det tungt, så er der heldigvis andre, der tarteletter.