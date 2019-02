Kæmpe sportsstævne i weekenden: - Man skal være klar på smerte

VM i håndbold er slut for i år efter en ægte succeshistorie. Alligevel bliver der kastet bolde på livet løs i Lystrup. Og som om det ikke var hårdt nok at spille håndbold på land, så gør de det i bassinet i Lystrup Svømmehal.

I denne weekend er der nemlig et kæmpe ungdomsstævne i vandpolo med 300 deltagere i fra både Danmark, Sverige og Tyskland. Og de lægger ikke fingre imellem.

- Man skal være klar på, at der godt kan komme lidt smerter med hård svømning og måske en bold i hovedet. Men det vænner man sig til. Det er ikke noget stort problem, siger Lasse Brunbjerg, der spiller på Lystrup Svømmeklubs U13-hold i vandpolo.

Man får det her sammenhold, som man hurtigt kommer ind i. Vi står med åbne arme, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at komme med. Clara Friis, vandpolospiller

Det er egentlig ikke ligefrem en sport i vækst, selvom der er mange deltagere til Lystrup Vandpolo Cup.

- Vi er den eneste klub i Jylland, der har ungdomshold til vandpolo. Der er klubber, der har ungdomsspillere, men som ikke selv kan stille hold, siger Camilla Jørgensen, der er formand for vandpoloklubben.

Clara Friis og Lasse Brunbjerg dyrker meget vandpolo, og det har givet dem god kondition og masser af venner.

Og det er en skam, hvis man spørger Clara Friis på 13 år, der også dyrker vandpolo i klubben i Lystrup.

- Der er meget spænding i det. Det er ikke drama, men der sker mange ting, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man droppede svømning i skoletiden, fordi man ikke var en skarp svømmer, skal man ikke lade sig skræmme væk fra vandpolo. Vandskræk er der til gengæld ikke plads til.

- Man skal jo være glad for vand, og man skal vide, at det er en kontaktsport, så man kommer jo i berøring med dem, man spiller med og imod. Og så er det fint at kunne svømme, men man skal ikke være elitesvømmer for at starte, siger Camilla Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Til stævnet i Lystrup kommer i alt 24 hold bestående af syv U11-hold, ni U13-hold og syv U15-hold.

Det er benhårdt

Vandsport er ikke helt det samme som håndbold i vand, men det er en holdsport, hvor bolden skal holdes oven vande. Der er syv spillere på hvert hold, der skal arbejde sammen om at score i modstandernes mål.

Og det kræver altså, at man har øvet sig.

Det er tungt og hårdt at bevæge sig efter bolden gennem vandet.

- Til træning svømmer man lidt, og så skyder man lidt, og så snakker man måske lidt taktik til kampene og sådan noget. Og så tager man måske ud en gang eller to om måneden ude og spille kamp, siger Lasse Brunbjerg.

Selvom kampene er spændende, og man kommer i god form, er det alligevel ikke det bedste ved sporten, hvis man spørger spillerne i Lystrup.

- Man får det her sammenhold, som man hurtigt kommer ind i. Vi står med åbne arme, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at komme med, siger Clara Friis til TV2 ØSTJYLLAND.

