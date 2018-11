Kæmpe ridestævne i Mårslet: - Den største tradition i Danmark

Juletræer i loftet, guirlander af gran på banderne og en julemand med sit rensdyr i det ene hjørne af ridebanen. December-stemningen har ramt hestedanmark, og i Mårslet bliver der i denne weekend julet igennem ved det store julestævne på Vilhelmsborg.

Her er næsten 1.600 startende heste samlet til det årlige Christmas Show Warm Up, der efterhånden er blevet lidt af en tradition.

- Det her er den største tradition, vi har i Danmark inden for springning og ridning på det brede niveau. Det er vildt interessant, og det er her, det hele starter for vores sport, siger stævneleder, Casper Cassøe, til TV2 ØSTJYLLAND.

Stævnet fungerer som opvarmning til det store Christmas Show i begyndelsen af december, men allerede i denne weekend bliver der varmet op.

Der er pyntet godt op til jul ved Christmas Show Warm Up på Vilhelmsborg.

- Det store show er internationalt. Det er toppen af eliten, de bedste af de bedste, der kommer og rider foran en fyldt ridehal. Warm Up er lavet for at bredden kan være med. Der er egentlig plads til alle, og det er meningen, siger Casper Cassøe.

Afholdes for 14. gang

Det er 14. gang, at Christmas Show Warm Up løber af stablen. Selvom Anne Katrine Johansen efterhånden har deltaget i tolv af stævnerne, er det stadig en særlig oplevelse at mærke julestemningen til hest.

Det hele spiller bare. Anne Katrine Johansen, deltager

- Der er pyntet op til jul, og der kommer mange mennesker og kigger. Bunden er god, og banerne er gode. Det hele spiller bare, siger Anne Katrine Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

På ridebanen gik det også ganske godt for Anne Katrine Johansen, der red en fejlfri første tur.

- Jeg havde en ung hest med, så den skulle bare ind og opleve omgivelserne og prøve det af, men det gik godt, siger Anne Katrine Johansen.

Tirsdag tager ponyerne over

Også for Annika Knudsen Lorentsen fra Tjele var det en stor oplevelse at prøve sin unge hest af på Vilhelmsborg.

- Det gik rigtigt godt. Han er ikke så rutineret, og har ikke været i den her arena før, og den er meget speciel. Men han gik fejlfrit ind til sidste forhindring, hvor han desværre havde et ben på, så bommen blev revet ned, siger Annika Knudsen Lorentsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom Vilhelmsborg i disse dage er fyldt med hesteentusiaster, så er der også nogle, der frygter de store, firbenede dyr. Blandt andre vores reporter, Michael Olesen, der så noget nervøst til under stævnet. Men hvis man spørger Annika Knudsen Lorentsen, skulle han i hvert fald ikke frygte hendes hest.

- Han er vant til at have mange mennesker omkring sig, og at der sker mange ting. Så han bliver ikke så let nervøs. Men det er altid en god idé at lade være med at gå bag om hesten, så de ikke kan se dig, siger Annika Knudsen Lorentsen.

Christmas Show Warm Up på Vilhelmsborg fortsætter til og med mandag. Herefter tager ponyerne over med deres Warm Up-stævne, inden eliterytterne kommer forbi fra d. 4. december.