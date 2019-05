Kæmpe razzia på E45

Der var tætpakket med betjente i gule veste torsdag eftermiddag på motorvej E45 ved afkørslen ved Ejer Bavnehøj syd for Skanderborg.

Årsagen var en stor razziaaktion, som var målrettet tungvogne. Tungvognskontrollen var arrangeret af Tungvognscenter Syd, der i samarbejde med færdselspolitiet og en række andre myndigheder havde tæt på 100 mand i marken.

- Uden for politiet har vi assistance fra en række andre myndigheder som arbejdstilsynet, skat og færdselsstyrelsen, siger Jesper Engelund, der er fungerende vicepolitiinspektør for Færdselspolitiet til TV2 ØSTJYLLAND.

Styr på det

En af de mange lastbilchauffører, der torsdag blev en del af den store razzia, var Christian Andersen fra Virring ved Skanderborg.

Han er glad for, at politiet afholder en razzia, så der kommer styr på, hvem der har orden i sagerne og ej.

- Jeg synes, det er godt, at de er her i dag. For så får de taget dem, der ikke har deres biler i orden, siger Christian Andersen, der er lastbilchauffør.

Stadig nødvendigt

Der blev testet alt fra lastbilernes bremser til køre-hvile tider under dagens razzia, hvor også arbejdstilsynet var til stede.

- Når vi er færdige i dag og har kontrolleret dem i bund her, så vil jeg skyde på, at vi nok har fundet sager mellem 30 eller 50 procent af den ene eller anden art, siger Jesper Engelund.

Selvom politiet finder en del sager under så stor en razzia, er det ifølge politiet ikke ensbetydende med, at der generelt er store problemer med sikkerheden på lastbilerne.

Jesper Engelund tilføjer dog, at der i det store hele er stor sikkerhed på lastbiler, da man ellers havde set flere uheld.

- Der kører mange lastbiler, så det at vi finder en fejl på en lastbil, er ikke i sig selv et tegn på, at det er sådan i branchen, siger han.