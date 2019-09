Kæmpe-rabatter ved lukkesalg i Silvan: Kæden ramt af røde tal

En trio i Aarhus bliver snart til en duo, og det kan forbrugere få en rigtig god handel ud af.

På søndag lukker byggemarkedskæden Silvan butikken i Tilst, og det medfølgende lukkesalg lokker med festlige priser. Der er således 75 procent rabat på alt i butikken.

Der er ellers ikke meget at feste over for ledelse eller medarbejdere i Silvan med hovedsæde i Brabrand.

Meldingen om lukningen i Tilst kommer efter, at Silvan A/S i juni offentliggjorde et regnskab for 2018 med et underskud på 12,9 millioner kroner. Det skete efter et grimt underskud på knap 45 millioner i 2017.

Inden for en radius af omkring en kilometer af Silvan på Blomstervej kan man finde en Jem & Fix-butik, en Harald Nyborg-butik og en Bauhaus-butik.

42 butikker tilbage

Silvans butik på Blomstervej 2B i Tilst får i øvrigt en hård skæbne. Butikken må således lukke blot fem år efter åbningsfesten i oktober 2014.

Fremadrettet kan man i Aarhus finde Silvan-butikker på Graham Bells Vej i Skejby og på Daugbjergvej nær Ceresbyen.

Samtidig med lukningen i Tilst lukker også en Silvan-butik i Holbæk. Efter de to lukninger vil der være 42 butikker tilbage i den økonomisk pressede byggemarkedskæde.

Silvan er en af Danmarks største forhandlere af gør-det-selv-byggematerialer til private. Det første Silvan-byggemarked åbnede i 1968.

Det har onsdag ikke været muligt for TV2 ØSTJYLLAND at få en kommentar head of marketing for Silvan, Mette Ekmann.

