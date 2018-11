Kæmpe nyt idrætsanlæg på vej: Bliver tre gange så stort

Der er store planer i Søften i Favrskov Kommune. Byen er i vækst, tilflyttere strømmer til og byggegrundene bliver revet væk. Derfor er der behov for en opgradering af de lokale idrætsfaciliteter. Den drøm kom tirsdag aften et skridt nærmere.

Her vedtog et enigt byråd nemlig at gå videre med planerne om et 12 hektar stort nyt idrætsanlæg i den sydlige del af byen. Et anlæg der bliver tre gange så stort som det nuværende.

Der arbejdes på en ny lokalplan i forlængelse af den grønne kile med Søften Eng, Præstemarkskolen, Søften Fritidscenter og daginstitutionen Mælkevejen. Hvis den vedtages, er vejen banet for det nye anlæg. Foto: Favrskov Kommune

Det forventes, at det nye anlæg samlet set vil beløbe sig til 30-40 mio. kr. over en årrække.

- I de 16 år jeg har været formand for Søften GF Fodbold har vi altid kun haft to baner, og nu er vi så gået fra 200 til 600 medlemmer. Det presser kapaciteten. Tilbuddet er ikke godt nok til medlemmerne, og det er ærgerligt, siger fodboldformanden Morten Lübker til TV2 ØSTJYLLAND.

Vand på banerne

Især i vintermånederne er klubben presset, fordi der ofte ligger overfladevand på banerne, og i en klub der rent faktisk har kommunens højst rangerende seniorhold - i jyllandsserien - er det ikke hensigtsmæssigt.

Derfor hilser formanden da også planerne velkommen.

Morten Lübker, fodboldformand

- Anlægget kan sørge for, at byens unge bliver ved med at gå til bold lokalt. Det er vigtigt, vi holder fast i lokalsamfundet og forbliver lokale, siger Morten Lübker.

Han afslører samtidig, at Søften GF kæmper for at rejse penge til en kunstgræsbane, som gerne skulle være den første, der bliver etableret, på det nye anlæg.

Sådan ser den foreløbige baneoversigt ud. Foto: Favrskov Kommune

Gammelt anlæg bliver til grunde

Ud over op til seks 11-mandsbaner og flere mindre bliver der også efter planen anlagt tennisbaner, klubhus, interne veje og stier samt parkeringspladser i tilknytning til den nye sportsplads.

Som man så også kan høre, er det et stort projekt, der ikke står færdigt lige foreløbig. I første omgang venter en otte ugers høringsperiode, hvor borgerne kan komme med input.

Men politikerne er på.

- Et enstemmigt byråd vil arbejde videre med den langsigtede plan. Det nuværende anlæg er ikke tidssvarende, så vi vil gerne udstykke det til grunde og så lave et nyt, forklarer borgmester i Favrskov, Nils Borring (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Ligesom fodboldformanden oplever borgmesteren stor efterspørgsel på grunde i Søften, og for at kunne opretholde de nødvendige idrætstilbud er anlægget et must.

Investering i folks sundhed

- Det er et krav, at de lokale har noget at give sig til, og så er der jo også et sundhedsaspekt. Det er en investering, at folk kan holde sig sunde og raske, siger Nils Borring og fortsætter:

- Inden for de seneste 10 år har vi også bygget fire nye haller og bruger generelt mange ressourcer på idræt.

Nils Borring (S), borgmester

Fra Favrskov Kommunes side har det være essentielt, at det nye anlæg ligger som en grøn kile i et område fra skolen og flere daginstitutioner.

Det er nemlig også planen, at andre end Søften GF skal få gavn af anlægget.

Det nye anlæg planlægges i den sydlige del af byen. Foto: Google Maps