Over 2.000 hjemmesider var nede på Black Friday - nu virker de igen

Masser af webbutikker har i ti timer været gået ufrivilligt i sort. De havde håbet, at Black Friday blev årets største handelsdag, men på grund af et ødelagt fiberkabel, har over 2.000 hjemmesider været nede siden kl. 23.59 torsdag aften.

Netværksudbyderen har netop oplyst, at de har fundet en alternativ løsning, så alle hjemmesiderne skulle fungere igen.

Det her er langt vores største dag overhovedet, der er slet ikke noget at rafle om. Så det må gerne snart komme op igen. Henrik Rosenkvist, medejer, hshop.dk

En af de sider, der har været nede, er håndboldbutikken hshop.dk. Her tjener man normalt mere på Black Friday, end man gør på en almindelig måned.

- Det er noget rigtigt rod faktisk. Det her er langt vores største dag overhovedet, der er slet ikke noget at rafle om. Så det må gerne snart komme op igen, sagde medejer af hshop.dk, Henrik Rosenkvist, tidligere på morgenen til TV2 ØSTJYLLAND.

Henrik Rosenkvist til venstre er en af ejerne af hshop.dk. Han er meget ærgerlig over nedbruddet. Foto: Morten Thomsen, TV MIDTVEST

Sidste år havde hshop.dk i de to første timer efter midnat allerede modtaget de første 200 ordrer. Så derfor forventer Henrik Rosenkvist også et økonomisk tab på nedbruddet.

- Der er selvfølgelig nogle, der ryger i svinget. Men jeg håber, de vender tilbage og køber det, de skal, siger Henrik Rosenkvist.

Nedbrud opdaget 23.59

Det er netværksudbyderen, Powerhosting, som er ansvarlig for nedbruddet på de webbutikker, der bruger dem som udbyder. På deres Facebook-side oplyser de, at nedbruddet skyldes et længerevarende fibernedbrud på deres hovedlokation i Stilling ved Skanderborg.

Systemadministrator hos Powerhosting, Dennis Højgaard, oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at de opdagede nedbruddet kl. 23.59 torsdag aften.

- Der er ingen, der er mere ærgerlige over det, end vi er. Jeg har svært ved at forstå, hvor uheldigt et sammenfald det er, siger systemadministrator Dennis Højgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Problemet skulle nu være løst

På en særligt oprettet status-hjemmeside kan man løbende få opdateringer på situationen. Lidt over klokken 10.00 oplyser Powerhosting, at problemet skulle være løst med en alternativ løsning.

- Vi kører igen. Vi er glade for situationen, som den er nu, men nu skal vi have redet den her storm af. Der er stadig lang tid til Black Friday er overstået, og der er meget trafik på siderne, siger Dennis Højgaard.

Vi kører igen. Dennis Højgaard, systemadministrator, Powerhosting

Problemet opstod i Stilling ved Skanderborg, hvor der i øjeblikket er gang i et vejarbejde.

- Det, jeg har hørt fra vores leverandør, GlobalConnect, er, at det er sket ved et arbejde på en motorvej. Der er angiveligt væltet en pæl, hvor der har siddet et eller andet på, og så er den røget ned i jorden og har beskadiget et fiberkabel, siger Dennis Højgaard.

Jeg har haft en masse opkald fra frustrerede kunder, det er klart. Dennis Højgaard, systemadministrator, Powerhosting

- Jeg har haft en masse opkald fra frustrerede kunder, det er klart. Det er den største dag, og alle vil gerne sælge noget, og det har jeg selvfølgelig forståelse for, siger Dennis Højgaard.

Også decorateshop.dk, sundleg.dk, tiffany.dk, beautycos.dk, gladerollinger.dk, ditur.dk, sport24.dk og flere andre webshops har været nede som følge af det ødelagte kabel.

Opdateres...