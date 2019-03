Kæmpe kø til genåbning: - Vi har troet på det til det sidste

Ved du, hvad det bedste er?

Bang, bang

Legetøj fra BR

Læs også Salling køber Fætter BR

Reklamen kender de fleste af os, og man forbinder hurtigt melodien med legetøj i stride strømme. Men i slutningen af 2018 gik kæden konkurs, og det så ud til at være slut med legetøjskæden.

Jeg havde lige to måneder, hvor jeg ikke lavede noget. Så at få at vide, at jeg fik mit gamle job igen, det er helt fantastisk. Peter Underlien, butikschef, Fætter BR i Bruuns Galleri

Men fredag klokken 12 genopstod kæden fra de døde, og man kunne igen handle legetøj hos Fætter BR i Bruuns Galleri.

- Dagen er jo en kæmpe glæde for alle os her i BR. Vi genåbner og får inviteret en masse små børn ind igen. Det er dem, vi er der for. Selvfølgelig også voksne, men det er mest for de små børn. Vi skal have legen tilbage igen, siger Peter Underlien, der er butikschef hos BR i Bruuns Galleri.

Båndet blev klippet, og den nye Fætter BR er nu åbnet i Bruuns Galleri

Åbningen skabte stor kø i butikscentret, for kæden, der oprindeligt blev etableret i 1963, har gjort indtryk på mange gennem tiden.

- Det er noget specielt, fordi man er kommet der som barn selv. Og så ved man, at det legetøj, de har, er noget, børnene kan lide, siger Janni Nielsen, der bor i Højbjerg, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:21 VIDEO: Der var masser af kunder til åbningen af Fætter BR i Bruuns Galleri. Luk video

Hun var taget til genåbningen med sin søn, og selvom køen var lang, overvandt tålmodigheden og lysten til legetøj alligevel ventetiden.

- Jeg har savnet Fætter BR i lang tid. De har masser af legetøj, man kan købe. Jeg troede ikke, det ville komme igen, siger Anton Nielsen-Schmidt, der er syv år gammel.

Fyret og genansat

Konkursen har været noget af en rutsjebanetur for medarbejderne. Efter lukningen af butikkerne, meddelte Salling Group, at de ville købe legetøjskæden med den legetøjssælgende livgarder.

Og det spredte stor glæde blandt legetøjshungrende børn såvel som medarbejderne.

Der var masser af mennesker, der skulle se på legetøj i alle afskygninger.

- Jeg havde lige to måneder, hvor jeg ikke lavede noget. Så at få at vide, at jeg fik mit gamle job igen, det er helt fantastisk, så jeg glæder mig helt vildt, og jeg glæder mig til at komme i gang og få en hverdag til at køre, siger Peter Underlien til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har arbejdet i 20 år for Top-toy, der indtil for nylig ejede Fætter BR, men selvom butikschefen godt vidste, at tiderne var hårde, havde han ikke set en konkurs komme.

00:44 VIDEO: Peter Underlien er butikschef i Fætter BR i Bruuns Galleri, og han glæder sig til atter at kunne åbne legetøjsbutikken. Luk video

- Det var jo et kæmpe chok for os. Vi troede til det sidste, at vi nok skulle klare det, for der er jo et kæmpe behov for en legetøjsbutik, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Og noget tyder på, at han har ret i, at der er en efterspørgsel at mætte.

- Vi er her, fordi vi har savnet Fætter BR. Mine børn ville gerne ind og have noget legetøj. Der har ikke været så mange legetøjsbutikker at vælge imellem, så det er rart, at den er åbnet igen, siger Janni Nielsen.

Læs også Nu er BR klar med alle sine butikker – to mere åbner i Østjylland

Konkursen efterlod over 3000 medarbejdere uden job, og derfor har mange jublet over beskeden om, at Salling Group købte kæden.