Kæmpe jubel i Silkeborg efter Superligaen er sikret

Silkeborg klarer presset og slår Nykøbing FC med 2-0 og er derfor sikret en plads i Superligaen næste sæson.

Det står klart efter dagens opgør på hjemmebane på Jysk Park i Silkeborg.

Efter blot 16 minutters spilletid bragte Ronnie Schwatsz hjemmeholdet foran med 1-0.

VIDEO: Se de jublende spillere og fans herunder.

Senere slog Schwartz til igen, da han i 80. minut placerede bolden i målet. Dermed stillingen 2-0 til Silkeborg IF.

Og netop den stilling førte holdet til sejr og dermed en oprykning til Superligaen.

Ronnie Schwartz bragte Silkeborg foran med 1-0 efter blot 16 minutters spilletid. Senere igen til 2-0. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

De dedikerede fans kvitterede med jubel, og de kan nu se frem til at få brugt deres nye stadion til kampe mod de danske tophold.

Så sent som for et par uger siden var der rekord på netop Silkeborgs stadion, Jysk Arena. Til topbraget mod Viborg tirsdag den 14. maj kunne Silkeborg IF nemlig melde totalt udsolgt, og hele 9117 tilskuere mødte op til kampen.

Silkeborg lå i forvejen topplaceret, men efter sejren kan de nu vinke farvel til de øvrige hold i 1. division og sige goddag til FCK, FCM og de andre tophold i landets bedste liga.