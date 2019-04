Nedslidt mor kæmper sig tilbage - by overrasker med rørende gestus

De seneste år har været hårde for Annette Abild og hendes familie. Hendes fem-årige søn lider af kroniske lungesygdomme, hvilket betyder, at han i sin korte levetid har haft 35 lungebetændelser.

Det slider på mor Annette, der har været nødsaget til at tage fri fra arbejde og bruge alle sine kræfter på at passe sin søn. Og rent fysisk har det slidt hende så meget, at hendes ledlæbe i den ene hofte er revet over efter alle de gange, hun har måttet bære rundt på sin syge søn.

Annette Abild (til venstre) har i dag nået sit mål om at løbe fem kilometer efter sin hofteoperation. Foto: Privat

Men trods smerter i hoften, var det sønnens helbred, der var førsteprioritet. Derfor var det først efter smerter i årevis, at Annette Abild endelig kom til læge og fik beskeden om, at hun skulle opereres i hoften.

- I de år, min søn var meget syg, har jeg bare gået med smerterne. Men da han blev mere frisk, havde jeg endelig overskud til at blive opereret i hoften, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det er herefter, at det for alvor tager fart for Annette. Under genoptræningen af den nyopererede hofte får hun nemlig at vide, at hun skal sætte sig et mål for genoptræningen. Og det mål bliver en løbetur på fem kilometer - en løbetur som hundredevis af mennesker i dag er taget med ud på i hjembyen Stevnstrup.

- Da jeg sætter mit mål om de fem kilometer, leder jeg efter løb i nærheden af Stevnstrup, men der er ikke noget. Og så er det, jeg tænker, at jeg kan da bare selv arrangere vores eget løb herude, siger Annette Abild.

Og med hjælp fra en veninde fra landsbyens håndboldforening får de stablet et løb på benene.

Med årets muligvis varmeste dag havde løberne i Stevnstrup fantastiske forhold til turen. Foto: Privat

- Annette spurgte, om jeg ville være med til at arrange det her løb, og det ville jeg naturligvis gerne. Da vi planlagde det, håbede vi på, at vi måske kunne få omkring 100 mennesker med, siger Annettes veninde og medarrangør, Mette Faurskov, til TV2 ØSTJYLLAND.

Måtte lukke for tilmeldinger

Men det viser sig, at interessen for landsbyløbet er langt større. Opslag på Facebook og flyers rundt i byen har medført, at flere end 350 mennesker har tilmeldt sig løbet, og hele byen har været med til at sponsorere. Successen er så stor, at de er nødt til at sige stop.

- Da interessen for det her løb bare eksploderede, var vi nødt til at lukke for tilmeldingerne i mandags, siger Mette Faurskov.

Den fem kilometer lange rute i Stevnstrup ser sådan ud. Man kan desuden også løbe tre eller ti kilometer. Foto: Google Maps

- Vi har ikke mere plads på ryggen af trøjerne, fordi der er så mange, der ville være med til at sponsorere det her. Og der har stået folk langs hele ruten med flag og heppet, fortæller den hofteopererede Annette.

Hun er enormt overvældet over, at så mange personer ville tage del i hendes kamp for genoptræning.

- Det er helt vildt, at man bare med en dårlig hofte kan ende med at arrangere og løbe til sådan et kæmpe arrangement. Det er jo én stor folkefest, siger hun.

Omkring 50 frivillige var med til at få løbet til at fungere. Foto: Privat

Ud over at have nået målet og samtidig har skabt en mulig ny tradition for landsbyen, har hele arrangementet også været med til at give hende mod på livet igen.

- Når man selv er presset, så giver det bare en stor glæde at kunne være med til det her. Det er noget, der lykkedes, så en gang i mellem er det bare godt at mærke, at man lever, siger hun.

De to initiativrige kvinder satser stærkt på at arrangere et tilsvarende løb igen, hvor endnu flere deltagere kan være med.

