Brandmand dræbt ved stor markbrand

En brandmand har torsdag mistet livet i forbindelse med en markbrand ved den lille by Tåstrup ved Harlev.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er tale om en 41-årig mand, som blev dræbt, da en tankvogn bakkede og kørte hen over ham.

De pårørende til den dræbte brandmand er underrettet.

Det var her ved Tåstrupvej, at en voldsom markbrand udbrød sendt torsdag eftermiddag.

Landmænd hjalp til

Branden, der nu er slukket, opstod ved Tåstrupvej lige på grænsen mellem Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune.

Branden opstod i forbindelse med, at landmænd har høstet, og lokale landmænd hjalp med at inddæmme ilden ved at lave brandbælter.

Østjyllands Brandvæsen oplyste tidligere torsdag, at man havde sendt seks brandvogne til stedet.

Branden opstod omkring klokken 17.30.

Harlev blev i maj udnævnt til landets tørreste by af DMI. Den 22. maj havde Harlev kun fået 2,0 millimeter regn.

En mur af røg over ved Tåstrupvej ved Harlev. Foto: Palle Hansen