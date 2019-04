Kål og karrysalat: Orlas påskefrokost kommer fra skraldespanden

37.500 måltider bliver der i dag delt ud landet over.

Det er mad, som ellers var blevet hevet ned af hylderne i landets Netto-butikker og smidt ud i skraldespanden, når butikkerne holder lukket i påskedagene.

Læs også Madekspert har utraditionelt råd til at undgå proppede maver og madspild i påsken

I det østjyske drejer det sig om syv butikker, der har valgt at bruge lidt af deres skærtorsdag på at pakke overskudsmad til diverse væresteder rundt om i landsdelen.

Louise Søndergaard modtager det mad, som fødevarebanken har fået doneret af Netto.

- Onsdag før påske er en stor dag i vores verden, og vi har mange varer hjemme for at sikre, at vores kunder har mulighed for at komme og handle ind. Det betyder, at vi aldrig rammer perfekt. Nogle varer når altså at blive for gamle inden, vi kan sælge dem, fortæller Michael Korsholm, butikschef i Netto på Søren Frichs Vej i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvorfor skal det bare smides ud i skraldespanden, det er meget bedre, at vi andre får det Orla Rasmussen, pensionist

I dag er han og tre af hans ansatte mødt op for at sikre, at de overskydende varer bliver leveret til Fødevarebanken, som er ansvarlige for at køre varerne ud til værestederne.

- Alle butikker, der støtter op, er frivillige. Jeg bruger jo gerne min torsdag på det her for at vide, at jeg ikke skal fylde tre skraldespande med mad, men det bliver brugt til noget fornuftigt, siger butikschefen.

Gør en stor forskel

Ude på værestederne er indsatsen omkring mindskelse af madspild i påsken til at mærke.

- Det betyder rigtig meget, at Fødevarebanken kommer forbi med noget mad, som vi kan bruge i caféen. Så vi kan give lidt ekstra til vores gæster i påsken. Vi er rigtig taknemmelige over, at Netto kommer med deres overskud til os, udtaler Louise Søndergaard, som er pædagog på Café Parasollen i Viby.

Orla Rasmussen kommer i Café Parasollen alle dage undtagen lørdag, og han har tre ti-turs klippekort hver måned.

På caféen kommer mange ældre og indtager måltider, som blandt andet Fødevarebanken donerer til stedet.

- Jeg synes, at det er godt at spise. Hvorfor skal det bare smides ud i skraldespanden, det er meget bedre, at vi andre får det, siger Orla Rasmussen, der er pensionist og flittig gæst på Café Parasollen.

Jeg bruger jo gerne min torsdag på det her for at vide, at jeg ikke skal fylde tre skraldespande med mad Michael Korsholm, butikschef, Netto på Søren Frichs Vej, Aarhus

En af de andre gæster på stedet, Jette Rasmussen, er enig i, at fokusset på madspild er godt.

- Det betyder, at det ikke skal smides ud, det er super, at der er kommet så meget omkring, at man ikke skal smide så meget væk, udtaler hun.

Ifølge Louise Søndergaard har det en stor betydning, at der bliver doneret overskudsmad til caféen.

- Altså så ville det se helt anderledes ud for os, hvis ikke fødevarebanken kom forbi. Vi giver 10.000 kroner om året for det, så vi får rigtig meget, og det er med til at holde vores økonomi oppe, fortæller hun.

Så godt som mors mad

Hos Netto på Søren Frichs Vej er butikschefen glad for, at han ikke sidder med beslutningen om, hvem der skal have del i overskuddet.

- Vi er heldigvis parret op med Fødevarebanken, og det er dem, der bestemmer, hvem der skal have det mad, vi donerer. Mit job er at sikre, at det bliver brugt til noget fornuftigt. Så den politiske diskussion om, hvem der er værdige, den har vi ikke noget at gøre med, siger Michael Korsholm.

Michael Korsholm viser nogle af de kasser, som skal doneres til udsatte østjyder. Her er det en palle med overskydende grøntsager.

For Orla Rasmussen, som sidder klar til et godt måltid hos Café Parasollen, så betyder indsatsen først og fremmest seks gode måltider om ugen.

- Nu kører jeg med madbilletter, hvor man har ti klip. Sommetider får man bøf og andre gange tapenade, som ens mor lavede det, siger han.

Og hvor skulle man spise, hvis det ikke var i caféen?

Læs også Madspildsbutik genbruger juleresterne: - Det skal ikke smides ud

- Det ved jeg ikke. Det her er nummer et. Normalt er her åbent fra halv ti til fire. Og om mandagen er der aftenspisning hernede, siger Orla Rasmussen.

I Østjylland blev der i dag doneret omkring tre tons overskudsmad til de forskellige væresteder i landsdelen.