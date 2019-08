Jyllands største genbrugsbutik med børnetøj- og udstyr åbner i Aarhus

Barnevogn, autostol, tøj, puslegrej og meget meget mere.

Når man bliver forælder første gang, skal man anskaffe sig rigtig mange ting.

Og når man så har brugt en masse penge på det, vokser barnet ud af det, før det har taget de første skridt.

Det kan let blive dyrt at blive forældre. Men det vil en familie fra Aarhus gøre noget ved, samtidig med at de gør noget godt for klimaet.

De åbner til september en butik på 770 kvadratmeter i Tilst udelukkende med brugt børnetøj og udstyr.

Butikken ligger på Agerøvej i Tilst og åbner i starten af september. Foto: Kids2kids

- Der er jo utrolig stor opmærksomhed omkring det her. Der er hele miljødelen og recykling, og så er den del, der handler om, at folk har loppeguld liggende derhjemme. Folk har kolde kontanter til at ligge derhjemme, siger indehaver Peter Torp til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer, at butikken primært henvender sig til mødrene.

Nemt og miljøvenligt

Han har sammen med sin kone og søn allerede åbnet en butik i Holstebro, og i løbet af de tre måneder, hvor den har eksisteret, har de udbetalt 617.000 kroner til deres standlejere.

Konceptet fungerer på den måde, at folk kan leje en stand i bygningen, hvor de kan sælge deres brugte body'er, bluser, barnevogne og så videre. De skal ikke selv stå i butikken og sælge det. Der vil være folk ansat til at gøre det.

Der er en bevægelse, hvor man gerne vil gøre noget for miljøet, og det skal gerne være nemt, og den vil vi gerne være med på. Peter Torp, indehaver, Kids2Kids

- Der er en bevægelse, hvor man gerne vil gøre noget for miljøet, og det skal gerne være nemt, og den vil vi gerne være med på, siger Peter Torp og tilføjer:

- Vi er med til at sikre, at de her produkter får forlænget deres levetid. Og så er det samtidig en knivskarp forretningside.

Butikken får 271 stande, og lidt flere end 70 stande er allerede blevet booket en måned, inden butikken åbner.

- Det er rigtig dejligt og giver ro i maven. Huslejen er en stor mundfuld, så der skal virkelig noget til. Vi er begyndt at få vores nattesøvn tilbage, siger Peter Torp.