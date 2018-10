Julie Zangenberg aktuel i Aarhus-forestilling: Voldtager kollega på scenen

Businesslooket er stramt. Håret bundet i en stram knold. Skjorten grå og tilknappet, nederdelen mørkeblå og kedelig. De højhælede sko ligeså.

Men den chef, Julie Zangenberg spiller i en ny forestilling på Teater Katapult, kan næppe beskyldes for at være kedelig.

Magtbegærligt bestiger hun forestillingens hovedperson `P´ og voldtager ham, som han ligger hjælpeløs på scenen.

Forestillingen hedder ´Dette er vand´ og har præmiere onsdag aften.

Den værste dag

- I 'Dette er vand' får vi lov til at følge en mand, P hedder han, i den værste dag i hans liv, forklarer Julie Zangenberg til TV2 ØSTJYLLAND.

- P er kommet til et sted i hans liv, hvor han måske ikke synes, at livet giver så meget mening for ham. Og derfor prøver han at tage ansvar for det ved blandt andet at konfrontere chefen, snakke med konen og tænke over, hvordan han møder fremmede mennesker på gaden. Det medfører så en masse kaos, som vi får lov at følge.

Julie Zangenberg spiller i forestillingen chef for karakteren P.

Den kvindelige chef Julie Zangenberg voldtager sin underordnede ´P´, da han stiller spørgsmålstegn ved firmaets etik. Foto: Teater Katapult

Voldtægtschefen

Karakteren P, som spilles af skuespilleren Martin Geertz, arbejder i et firma, der sælger gourmet-kildevand.

En dag begynder han at komme i tvivl om etikken omkring det at sælge flaskevand.

Da han prøver at forklare det for sin kvindelige chef Julie Zangenberg, smider hun trusserne midt på chefen. Stiller sig dominerende overskrævs på ham og voldtager ham.

- Det kan til tider være komisk men også tragikomisk, og forhåbentlig efterlader det os med nogle tanker om, hvordan vi opfører os over for hinanden i dag. Både over for mennesker som vi kender rigtig godt, og mennesker som vi ikke nødvendigvis kender så godt, forklarer Julie Zangenberg.

Et billede fra prøverne på 'Dette er vand'. Foto: Palle Hansen

Hentet inspiration fra musiker

'Dette er vand' er skrevet af dramatikeren Anne Bro og instrueret af Simon Moqi Trolin.

Anne Bro er inspireret af musikeren David Forster Wallace’s essay 'Dette er vand. Tanker om at leve som humanist'.

- Han skriver også om små, opslidende hverdagssituationer og om alle de mennesker, vi møder og vælger at behandle på forskellige måder hver eneste dag. Hans råd er, at vi skal gøre det præcis modsatte af personerne i ’Dette er vand’. Altså at vi hele tiden skal sætte os ind i hinandens forestillingsverden. Hele tiden prøve at forstå hinanden, forklarer dramatiker Anna Bro.

I alt bliver der fire forestillinger i Aarhus. Den første på onsdag og den sidste til december. 'Dette er vand' kommer foruden Teater Katapult i Aarhus også til at spille på Teater Momentum i Odense og Teater Grob i København.