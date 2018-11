Juleudstilling åbnet: Bedstefar blev til en nisse

Har du nogensinde tænkt over, hvordan nisserne oplever verden? Så får du nu muligheden for at opleve, hvordan det måske føles.

I dag, lørdag, åbnede Den Gamle By i Aarhus årets juleudstilling, og her kan gæsterne iklædt nissehue klatre rundt i store kommoder og spindelvæv.

- Pludselig er vi blevet små nisser. Det er helt vildt godt lavet. Det undrer og overrasker mig hvert år med alle de nye ting, siger Peter Overgaard, der var med sit otteårige barnebarn i Den Gamle By, til TV2 ØSTJYLLAND.

Peter Overgaard var sammen med sit 8-årige barnebarn, Aya, kravlet op i en af skufferne på udstillingen.

Og også for barnebarnet, Aya Stochholm Akiyama, var det en oplevelse lidt ud over det sædvanlige.

- Vi har jo været bittesmå mennesker, bittesmå nisser, der bare er kravlet op i skufferne, lyder det begejstret fra den otteårige.

Åbent 365 dage om året

For første gang nogensinde har Den Gamle By i år åbent alle årets dage. Især her i julesæsonen er der travlt, og de forventer omkring 150.000 gæster i løbet af de næste seks uger.

Vi er et traditionsbundet folkefærd, og her kan man se, hvordan julen har udviklet sig gennem tiden. Berit Guldmann Andersen, programchef, Den Gamle By

- Vi har den danske juls historie fortalt i forskellige huse og bygninger. Her kan man se de forskellige traditioner. Vi er et traditionsbundet folkefærd, og her kan man se, hvordan julen har udviklet sig gennem tiden. Jeg synes personligt, at det er super spændende, siger programchef fra Den Gamle By, Berit Guldmann Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Uden godter bliver det vist ikke rigtigt jul, og heldigvis er der også masser af lækkerier fra gammel tid i Den Gamle By.

Jul på oldemors tid

På udstillingen kan man også opleve juletraditioner fra 1600-tallet og frem til i dag. Dengang var der halm på gulvet og bibelen spillede nok en større rolle end i dag, fortæller Berit Guldmann Andersen.

Der er nok at se på for både små og store i Den Gamle By.

For Aya Stochholm Akiyama har det også være spændende at opleve, hvordan julen så ud på oldemors tid.

- Jeg synes, det er rigtigt sjovt, for jeg var der ikke dengang. Min oldemor er 97, og det var jo sådan her det var, da hun var lille, siger Aya Stochholm Akiyama.

Jul i Den Gamle By kan opleves frem til 1. januar 2019.

Et par udenlandske gæster fik mulighed for at smage på dansk gløgg.