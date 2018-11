Julemanden kommer til byen: Tænder helt ny stjernehimmel

Sidste fredag blev julelysene tændt på facaden af stormagasinet Salling i Aarhus, og i dag er turen så kommet til resten af midtbyen.

Her er det selveste julemanden, der trykker på kontakten, når 700.000 LED-lys tidligt fredag aften tændes på stjernehimlen over strøget.

- Juleparaden har jo i mange år været et kæmpe tilløbsstykke for især børnefamilierne, og i år kan de som noget helt nyt glæde sig til at se julemanden føre paraden an siddende på toppen af et flot grønt julelandskab, siger direktøren for Aarhus City Forening, Claus Bech, i en pressemeddelelse.

På Clemens Torv kommer der blandt andet en lysende iglo. Pressefoto

Paraden begynder ved Dokk1 kl. 18.00, hvor julemanden ankommer. Sidste år ankom han i en vandflyver, men i år er det slæbebåden "Jakob", der bringer julen til Aarhus.

- Jeg glæder mig hvert år rigtigt meget til at se julemanden ankomme til Aarhus. I år særligt meget da han ankommer med den flotte, gamle slæbebåd Jakob, der er kommet sejlende helt fra Grønland med julemanden, siger Claus Bech.

Efter ankomsten drager juleparaden gennem byen og lander på Strøget, hvor julemanden med sin træske vil tænde den helt nye stjernehimmel. Strøget er blevet udsmykket med det, som ifølge leverandøren Sirius er en af de største og mest imponerende lysdekorationer i Europa.

Strøget bliver oplyst af i alt 700.000 LED-lys til 2,5 millioner kroner. Der vil blandt andet være en stjernehimmel med svævende snebolde og en lysende iglo til at sprede julestemning over byen.

Her kan du se programmet for julemandens ankomst i Aarhus - Julemanden ankommer kl. 18.00 ved Dokk1.

- Herefter drager paraden videre gennem byen til Banegårdspladsen, Store Torv, Lille Torv, Busgaden, gennem Frederiksgade inden den igen ender ved Dokk1.

- Paraden når Strøget cirka 18.30, hvor julemanden tænder den nye juleudsmykning.

- I paraden deltager både julemandens hjælpenisser, nisseorkestret, Aarhus Garden og den Jyske Pigegarde. Kilde: Aarhus City Forening

Juleudsmykningen er i år blevet udvidet. Hvor der tidligere har været 6.000 blinkende stjerner, bliver der i år cirka 110.000.

- Det er en topløsning, Strøget i Aarhus har valgt. Man finder ikke noget, der minder om det nogen steder i Danmark, og lysdekorationen vil være blandt de største og mest imponerende i Europa med sine over 700.000 LED-pærer fordelt på knap en kilometer - en unik oplevelse, sagde direktør Stig Gerlach fra Sirius i en pressemeddelelse for godt en uge siden.

Sådan så det ud, da julelysene på Salling blev tændt sidste fredag:

