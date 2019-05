Jubilar har kørt to millioner kroner ind til børn

Prins Joachim gav regnvejr skylden for dårlig startposition, og Le Mans-legenden Tom Kristensen debuterede i en Jaguar C-type.

Der har været flere mindeværdige øjeblikke ved dette års udgave af Classic Race Aarhus, der netop af afsluttet.

Motorløbet kan i år fejre 10-årsjubilæum med stil. I hvert fald viser tallene, at det aarhusianske motorløb samlet har uddelt donationer for to millioner kroner til at forbedre trafiksikkerheden for børn.

- Når man går ud og sælger et projekt som det her og beder folk om at bidrage, så er det også vigtigt, at der kommer et overskud ud af det, så vi reelt kommer til at støtte børns trafiksikkerhed, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Prins Joachim var ikke den eneste royale, der deltog i Classic Race Aarhus. Datter prinsesse Athena kørte sæbekasseløb. Foto: Ritzau Scanpix

Hjertet på rette sted

I år modtog Aarhus Kommune 50.000 kroner til en årlig festdag for kommunens skolepatruljer. Elever fra Engdalsskolen i Brabrand tog imod checken som repræsentanter for skolepatruljerne i Aarhus.

Classic Race Aarhus donerede også 100.000 kroner til Børnenes Trafikskole, som arbejder med trafiksikkerhed på skoler og i børneinstitutioner.

I årets udgave af motorløbet i Aarhus blev der som noget nyt også samlet ind til Make-A-Wish Denmark, der opfylder ønsker for børn med livstruende sygdomme.

Prins Joachim var med, da 13-årige Oliver Klein Nielsen fik opfyldt sit største ønske - at tage med sin familie til USA for at se NASCAR-motorløb.

Til NASCAR i USA

Det skete gennem projektet Ræs med hjertet, der kørte 155.000 kroner ind til velgørenhedsorganisationen.

Det nye tiltag betyder blandt andet, at 13-årige Oliver Klein Nielsen, som har været igennem to hjerteoperationer, kan komme til USA og opleve et NASCAR motorløb.

- Det er første gang, jeg rigtig skal ud at rejse, siger en glad Oliver Klein Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der findes som bekendt ikke dårligt vejr - kun dårlig påklædning. Det står ned i stænger på førstedagen af Classic Race Aarhus.

Søndag kunne man købe sig til en køretur med Le Mans-legenden Tom Kristensen.

- Det er meget givende. Det er utrolig fedt. Når man får buddet, så stiller man selvfølgelig op, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Classic Race Aarhus er Nordeuropas største racefestival og bliver afholdt ved Mindeparken og på Tangkrogen i Aarhus.