Jordomsejler søger besætningsmedlem: Sådan kommer du med til Caribien

Søger du eventyr, sammenhold, sol og masser af sejladserfaring, så har du nu muligheden.

Den østjyske jordomsejler Kasper Jakob Haarup søger nemlig en gast til januar måned i Caribien.

- Vi har fået en ledig gasteplads i januar måned til en af de hurtige. (..) Det starter på Tobago d. 1 eller 2 januar og løber frem til Guadeloupe d. 31 januar. Det står der blandt andet i opslaget, som Kasper Jakob Haarup tirsdag delte på sin Facebookside.

Alle kan søge - kræver ikke erfaring

25-årige Kasper Jakob Haarup startede sin jordomsejling ud i verdenshavene for knap to måneder siden. En jordomsejling, som han har afsat 3-4 år til.

Med sig ombord på sejlskibet Edith har han sin kæreste og fem gaster, som undervejs bliver udskiftet.

Det kræver ikke, at man har sejladserfaring, for det har vi mange ombord, som allerede har. Men man skal have lyst til vand og ikke bange for det. Kasper Jakob Haarup, Skipper, Edith

Og det er netop et afbud fra en af dem, som nu har givet en ledig plads på skibet til januar. En plads, som man ifølge Kasper Jakob Haarup ikke skal være bleg for at søge – sejladserfaring eller ej.

- Det kræver ikke, at man har sejladserfaring, for det har vi mange ombord, som allerede har. Men man skal have lyst til vand og ikke bange for det. Og så skal man have lyst til at få en masse sejlererfaring, for det er ingen badeferie, siger Kasper Jakob Haarup til TV2 ØSTJYLLAND.

Kasper Jakob Haarup har opkaldt sin sejlbåd efter sin mormor Edith, der døde præcis et år før, båden kom ind i dansk farvand.

Næste stop er Atlanterhavet

Da vi tirsdag snakkede i telefon med Kasper Jakob Haarup, lå holdet for anker på Tenerife. Det er sidste stop, inden de skal krydse Atlanterhavet for at komme frem til Caribien.

- Vi håber, at fejre jul og nytår på Tobago, fortalte Kaspers kæreste Maria Lindal Larsen til TV2 ØSTJYLLAND, da vi snakkede med dem i september.

Det er stadig planen, men inden da venter en lille måned på havet uden landgang. En tur, som Kasper Jakob Haarup er spændt på. Atlanterhavet er nemlig kendetegnet ved hård vind og store bølger.

- Det bliver en hård sejlads. Hvis vi ryger ud i dårligt vejr, så får vi ikke den søvn, som vi skal have, og det kan altså blive hårdt efter 10 dage eller mere, siger han.

Turen er grovplanlagt

Jordomsejlingen startede i september måned, da Edith stævnede ud fra Egå Marina. Herefter gik turen videre mod Kielerkanalen for siden at ramme England og Spanien, hvor de nu befinder sig.

Ruten er grov planlagt, men ikke helt planlagt, for der skal være plads til at vi kan tage nogle afstikkere. Kasper Jakob Haarup, Skipper, Edith

Når Caribien er velbesøgt, krydser skibet igennem Panama-kanalen for at begynde krydsningen af Stillehavet. New Zealand, Australien og Indonesien er de sidste stop på vejen, inde Edith om 3-4 år vender stævnen hjem mod Danmark.

- Ruten er grov planlagt, men ikke helt planlagt, for der skal være plads til at vi kan tage nogle afstikkere, forklarede skipper Kasper Jakob Haarup til os før afgang i september.

Hvis du kunne tænke dig at komme med til Caribien, så kan du skrive til Kasper Jakob Haarup på hans Facebookside her.

