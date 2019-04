Jordens Dag: Massevis af træer plantet i østjysk skov

Global opvarmning, klimaforandringer og rydning af verdens skove. Moder Jord er under stort pres, og derfor kan der være god grund til sætte en dag af til at tage hånd om vores allesammens jordklode.

'Mother Earth Day' eller 'Jordens Dag' løber hvert år af stablen den 22. april, og i år blev dagen fejret med et arrangement i Himmerig Folkeskov ved Hinnerup.

Her var omkring 125-150 børn og voksne mødt op for at plante træer - for at sætte fokus på miljø og natur.

- Vi mangler noget mere skov generelt i verden, og så synes jeg også, at nu hvor vi bor i FavrSKOV, hører det til, at der er lidt mere skov, siger John Mitchell, en af dagens skov-plantere.

- Jeg tror, vi har plantet en 20-30 stykker, siger han.

Både John Mitchell og hans døtre havde gang i skovlen.

Vigtigt at gøre folk opmærksomme

Jordens dag er en tradition der startede for 49 år siden i USA for at gøre opmærksom på miljøproblemerne i verden.

Siden da er dagen blevet fejret den 22. april hvert år, og i 2009 blev datoen officielt døbt til 'Mother Earth Day' af FN.

- Behovet for at få plantet træer worldwide er kæmpe stort. Vi taler om, at der skal plantes flere milliarder træer, før vi kommer op på en kapacitet, så vi kan holde styr på vores CO2-udslip, siger Kim Nielsen, der er daglig leder i organisationen Growing Trees Network.

Organisationens mål er at plante træer for at forbedre miljøet.

- Vi har en udfordring omkring klimaet, som vi er nødt til at tage hånd om. Noget af det bedste, vi kan gøre, er faktisk at få plantet noget træ. Træerne fungerer jo som klodens lunger, og kan vi forøge lungekapaciteten, så har vi gjort noget rigtig godt, siger Kim Nielsen.

Han er godt klar over, at initiativet med at plante træer i Himmerig Folkeskov nok ikke rykker så meget i et globalt perspektiv.

- Det lille areal, vi har tilplantet i dag, hjælper måske ikke så meget i det store billede, men det er ligeså meget at gøre folk opmærksomme på, at vi har brug for at få plantet en masse træer. Det er derfor, vi gør det i dag, siger han.

Kim Nielsen var godt tilfreds med dagens arrangement i Hinnerup.

Flere år før skoven står

I Danmark blev 'Mother Earth Dag' fejret med forskellige initiativer i 1980'erne, og en del initiativer blev genoptaget sidst i 1990'erne. De seneste år har der dog ikke været så stort fokus på FN-dagen i Danmark.

- Vi fandt ud af, at der ikke var nogen, der fejrede det i Danmark, og så tænkte vi, at det var en oplagt mulighed for at få noget fokus på at få plantet nogle flere træer, siger Kim Nielsen.

Der går dog noget tid før træerne, der blev plantet ved Hinnerup mandag, udgør en rigtig skov.

- Her i Danmark planter vi typisk blandede løvtræer, og før man får fornemmelsen af en skov her i området, går der en 10-15 år. Så vil træerne være i en højde af to til fem meter, siger Kim Nielsen.