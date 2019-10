Jonas indtager Instagram med sit orgel

Orgel og Instagram. To ting, der umiddelbart hører to forskellige verdener til. Men ikke længere.

28-årige Jonas Hellesøe er organist og studerer til dagligt på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.

Under navnet @jonastheorganist bruger han Facebook og Instagram til at streame sine koncerter og vise sit liv som musiker frem.

- Jeg håber at kunne vise folk i alle aldre og alle samfundslag, at orglet er et interessant instrument. Og at man som organist godt kan tage folk med ind og vise sin hverdag, siger Jonas Hellesøe.

Jonas Hellesøe har de seneste to år studeret i solistklassen, som er den højeste musikuddannelse i Danmark.

P.t. har han på Instagram lagt 536 opslag op, hvilket har ført til omkring 2.700 følgere. Alt indhold har med hans orgler at gøre.

Aparte følgere

Jonas Hellesøe har livestreamet alle sine koncerter de seneste år, hvilket han skyder til at være omkring 40-50 stykker.

- Jeg begyndte at optage nogle af mine ting og lægge dem op nettet. Men jeg tænkte, at man må kunne komme lidt mere ud. Og så fandt jeg ud af, at jeg bare kunne sætte min telefon op på et nodestativ ved siden af orgelet og så livestreame på Instagram, når jeg spiller, siger Jonas Hellesøe.

Min oplevelse er, at når folk ser, hvordan orglet fungerer, synes de faktisk, det er virkelig spændende. Jonas Hellesøe, organist

- Jeg har også følgere, hvor hele deres feed er billeder af knallerter. Jeg havde godt nok ikke regnet med, at de var interesserede i det, jeg laver. Men det er fedt, siger Jonas Hellesøe og smiler.

Giver internationale muligheder

Sidste sommer blev han inviteret til at spille i en dansk kirke, fordi en organist havde set ham på Instagram. Og nu skal han til udlandet.

- Jeg er blevet inviteret til en orgelfestival i Istanbul den 26. november. Jeg havde alligevel ikke regnet med, at folk fra udlandet ville skrive til mig. Det blev jeg meget overrasket og stolt over, siger Jonas Hellesøe.

Søndag den 13. oktober spillede han efter syv års studier sin debutkoncert i Symfonisk Sal i Musikhuset i Aarhus, og fra 1. november er Jonas Hellesøe blevet ansat i Risskov Kirke. Men arbejdet på sociale medier fortsætter.

- Jeg håber på, at jeg kan blive ved med at drive den her Instagram og komme rundt og spille koncerter, som jeg har gjort i den sidste lange tid, siger Jonas Hellesøe.