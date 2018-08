Stormen ’Johanne’ på Smukfest: Indgangsportal væltede ned på campingvagt

Blæsevejret – også døbt Johanne – var fredag morgen skyld i, at en indgangsportal på Smukfest væltede. Portalen stod på campingpladsen Kærligheden, og en campingvagt var uheldigvis under portalen, da den væltede.

- Uheldigvis er der en af vores campingvagter, en kvinde i 20’erne, der kommer til at ligge under den, da den vælter, siger Poul Martin Bonde.

Kvinden blev tilset af festivalens læge med det samme og derefter sendt til skadestuen i Horsens for yderligere undersøgelse.

Talsmanden oplyser, at kvinden har fået et brud på bækkenet, og er stadig indlagt. De pårørende er informeret.

Blæsten fortsætter i nogle timer endnu. Men talsmanden fortæller, at myndighederne har undersøgt området, og at Smukfest-området er sikkert at færdes på.

- Vi er i normal drift. Opfordringen til publikum er, at de passer på sig selv og hinanden, siger Poul Martin Bonde.