Johanne har været indlagt 25 gange: Nu gør hun en forskel for andre

For fjerde år i træk blev Gallo Prisen uddelt. En pris som går til et menneske, som har gjort noget særligt for at skabe synlighed og nedbryde tabuer i psykiatrien. Et menneske som også selv har været i kontakt med psykiatrien.

Vinderen af årets Gallo Pris blev Johanne Haahr Uhd, som selv har været indlagt omkring 25 gange. Hun har selv fået lov til at komme i Gallo Huset, hvor folk med psykiske lidelser blandt andet kan lave frivilligt arbejde eller modtage krisehjælp.

- Det har haft en stor indflydelse på mit liv – både de gange, hvor jeg har været indlagt på hospitalet i Risskov, men også i forhold til det frivillige arbejde, jeg laver derude i dag. Det havde ikke kunnet lade sig gøre ellers, fortæller Johanne Haahr Uhd til TV2 ØSTJYLLAND.

Uddelingen af prisen er sket i forbindelse med Sindets Dag, som bliver markeret over hele landet. Faktisk er det en dag, som bliver markeret verden over, da det er World Mental Health Day.

Johanne Haahr Uhd blev meget rørt, da hun modtog sin anerkendelse.

Hvorfor det er vigtigt med en pris til et menneske som Johanne Haahr Uhd, det fortæller Anne Marie Bosley, som er leder af Gallo Huset.

Vi vil vise, at der er folk, der kan komme sig og få det meget bedre og være med til at gøre en forskel Anne Marie Bosley, leder, Gallo Aarhus

- Det handler om anerkendelse, folk tror, at når man har haft en psykisk sygdom, så er man bare færdig for altid. Det er man slet ikke. Vi vil vise, at der er folk, der kan komme sig og få det meget bedre og være med til at gøre en forskel, fortæller hun.

Kendskab har betydning

Netop det med at gøre en forskel, det er noget af det, som Johanne Haahr Uhd forsøger at gøre i sit frivillige arbejde i Gallo.

- Jeg har fået lov at komme på to lukkede afdelinger og på psykiatrisk modtagelse i Risskov i Aarhus. Jeg kommer så tit, jeg kan. Med planter og blomster, og så har jeg masser af tid til at snakke, indgyde håb og sprede kærlighed. Eller hvad der nu skulle være brug for, udtaler hun.

Hun er overbevist om, at hendes fortid i psykiatrien gør en forskel for de mennesker, som hun forsøger at hjælpe.

Det, at jeg træder ind af døren og ikke er syg, som jeg har været, gør en stor forskel, og det giver et stort håb Johanne Haahr Uhd, modtager af Gallo Prisen

- Det gør en kæmpe forskel, fordi jeg har været rigtig syg. Jeg har været indlagt rigtig mange gange og meget længe. Det, at jeg træder ind af døren og ikke er syg, som jeg har været, gør en stor forskel, og det giver et stort håb, siger Johanne Haahr Uhd.

I Danmark lider omkring 500.000 mennesker af en psykisk lidelse. Og langt de fleste danskere har haft psykiske sygdomme inde på livet. Derfor bliver Sindets Dag brugt på at nedbryde tabuer og sætte fokus på vigtigheden af de pårørendes indsatser.

