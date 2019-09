Joey Moe, Carsten Bang og andre kendte indtager Ceres Park i fodboldbrag

Hvad har Carsten Bang, Joey Moe, Stig Tøfting og Sisse Fisker til fælles? For det første har de ansigter, som mange af os kan genkende. Og for det andet spiller de fodbold til UNICEF Cup på Ceres Park lørdag eftermiddag klokken 14.

Formålet er, udover at skabe en sjov og hyggelig dag for både spillere og tilskuere, at samle ind til vacciner til udsatte børn verden over.

- Målet er at vaccinere 500.000 børn mod stivkrampe. Fodbold på tværs af kulturelle skel kan samle befolkningsgrupper og nationer. Det er et universelt sprog, og med rigtig mange af de børn, vi støtter gennem UNICEF, er fodbolden nogle gange det eneste, vi har til fælles, siger Simon Schiølin, der er arrangør af UNICEF Cup.

Nerverne har det fint nok, men benene siger ”uha, den bliver hård”. Heldigvis har vi flyvende udskiftning. Carsten Bang, komiker

Det er sjette år i træk, at UNICEF Cup finder sted, og de seneste fem år har det været i København, men i år er de tilbage i Smilets By, hvor otte ”landshold” endnu en gang mødes i løbet af dagen.

Og det passer anføreren af komikerlandsholdet fint. Carsten Bang bor nemlig i Aarhus, og han er i skrivende stund ved at gøre sig klar.

- Nerverne har det fint nok, men benene siger ”uha, den bliver hård”. Heldigvis har vi flyvende udskiftning, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Strategien er lagt

Med sig på Komikerlandsholdet har han blandt andre Rasmus Botoft, Geo og Brian Lykke, og selvom de alle er klar til at have det sjovt, er de glade for at kunne bakke op om det gode formål.

- Det er super. Der er utrolig mange børn ude i verden, som lider, og nu er der meget vaccinedebat her i Danmark, hvor folk ikke skal have deres børn vaccineret, og der tænker man nogle gange ”hvad fanden har I gang i”, når man tænker på, at børn ude i verden dør, siger Carsten Bang.

Carsten Bang fører an, når Komikerlandsholdet kommer på banen. Foto: pressefoto

Komikerne skal møde syv andre hold, og blandt dem er Musikerlandsholdet anført af Joey Moe, TV-værtslandsholdet anført af Sisse Fisker og Politilandsholdet.

Men som noget nyt er AGF Legends and Friends stillet op, og de er anført af Martin Jørgensen, der med sine 102 landskampe må siges at have erfaringen på sin side.

Vi har stillet en garanti. Hvis vi ikke når målet, så skal samtlige velgørende ildsjæle splejse om det beløb, der mangler. Simon Schiølin, arrangør, UNICEF Cup

Men heldigvis har komikernes anfører lagt en plan.

- Jeg tænker, at strategien er, at jeg slår hårdt i bordet og siger, at bolden skal afleveres hele tiden, så vi kører folk trætte. Vi har heldigvis også flere unge komikere på holdet, så jeg tænker, at vi måske kører dem trætte ved at spille lidt tikketakke, siger Carsten Bang til TV2 ØSTJYLLAND.

Et godt formål

UNICEF Cup samler altid ind til et nyt godt formål, og tidligere er pengene blandt andet gået til 16 millioner kroner i fodboldudstyr, 50 huse og 50 millioner liter renset vand til udsatte områder i verden.

Alle arbejder frivilligt og gratis, så alle indsamlede midler går til det gode formål. Der bliver altså ikke skåret procenter af nogen steder.

- Og vi har stillet en garanti. Hvis vi ikke når målet, så skal samtlige velgørende ildsjæle splejse om det beløb, der mangler. Så folk gør alt, hvad der står i deres velgørende magt for at nå vores mål, siger Simon Schiølin til TV2 ØSTJYLLAND.

Værterne er farlige

TV-værtsholdet vandt sidste år, og de stiller igen i år med et stærkt hold, der blandt andet har profiler som Tom Kristensen, Jesper Grønkjær, Stig Tøfting og Thomas Graversen.

Og selvom det nye AGF-hold selvfølgelig har komikeranførerens respekt, så mener han nu stadig, at værtsholdet er dem, man skal holde øje med.

- Hvis jeg var typen, der oddsede, så ville jeg sætte pengene på dem igen. Det er et stærkt hold, og Lars Christiansen er jo en fantastisk målmand. Men nogle gange kan holdene overraske, og alt kan ske i fodbold, siger Carsten Bang.

Også Politilandsholdet stiller op, og de består af folk fra Østjyllands Politi.