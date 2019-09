Jørn har skiftet benzin ud med el – nu vil halvdelen af byen følge trop

Over halvdelen af aarhusianerne vil ifølge en undersøgelse vælge en elbil, næste gang de skal handle bil. En af dem, der allerede har taget springet, er Jørn Enggård.

- De overvejelser, som jeg gjorde mig, havde helt klart noget at gøre med klimaet. Det var hovedårsagen til, at min kone og jeg endte med en elbil, siger Jørn Enggaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge en ny Megafon undersøgelse udarbejdet for Aarhus Kommune, vil 51 procent af aarhusianerne gøre som Jørn Enggaard – nemlig at skifte den benzin- eller dieseldrevne bil ud med en elbil, næste gang de skal købe bil.

Ladestationen ved Storcenter Nord i Aarhus.

27.000 elbiler i 2030

I dag kører der omkring 500 elbiler rundt på vejene i Aarhus, og det tal forventes at stige til 27.000 i 2030. Samtidig skal antallet af elladepunkter øges fra de 100, der findes i dag til 2.700, og det vil kræve massive investeringer fra kommunen i både elnettet og nye kabler.

Alligevel glæder Bünyamin Simsek, der er rådmand i Miljø og Teknik i Aarhus Kommune, sig over aarhusianernes stigende efterspørgsel på elbiler.

- Det viser, at aarhusianerne er optaget af klimadagsordenen. De vil gerne bidrage til at påvirke miljøet. Det synes jeg, er rigtig, rigtig positivt, siger Bünyamin Simsek.

Mangel på ladestationer i gåafstand

Jørn Enggaard kører til ladestationen i Storcenter Nord, når bilen er ved at løbe tør for strøm. Han siger, det er kedeligt at vente, når man har gjort det flere gange.

- Når vi kigger på området her, så ligger der ikke nogen elladestandere i gåafstand. Så en time ovre i Storcenter Nord, det er altså lang tid, selvom man kan gå rundt der, men det er ret kedeligt at gøre det flere gange, siger Jørn Enggaard.

Jane Dalsgaard er også en af dem, der bruger ladestationen ved Storcenter Nord i Aarhus.

- Det er en god følelse, at man ikke forurener miljøet, og man bliver aldrig træt af den følelse af at sætte sig ind i den og træde i speederen, uden der er noget der brummer eller noget. Det føles bare godt, siger Jane Dalsgaard.

I første halvår af 2019 udgjorde elbiler og opladningshybridbiler 3,2% af det samlede bilsalg i Danmark.

- Den glider jo afsted, som når man kører i en radiobil i tivoli. Det er ret sjovt, siger Jørn Enggaard.