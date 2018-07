Jørn er træt af farligt affald på stranden: - Børn skærer sig på glasset

Hvis ingen andre vil rydde op og rense stranden for skidt og affald, så må man jo gøre det selv. Det synes Jørn Carstensen fra Ebeltoft at have tænkt for fire måneder siden, da han begyndte at rense sand og vand for alt, hvad der ikke hører hjemme på stranden eller i havet.

Beton, mursten, slagger og asfalt. Jeg synes, at det er et værre griseri. Jørn Carstensen, Ebeltoft

Og det er meget.

- Det her er den syvende bunke, jeg har samlet på stranden. Beton, mursten, slagger og asfalt. Jeg synes, at det er et værre griseri, siger Jørn Carstensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Årsagen til de store mængder affald på stranden skal findes i, at stranden har været brugt som en losseplads for byggeaffald. Det godtog den gamle Ebeltoft Kommune.

Her ses den syvende bunke byggeaffald, som Jørn Carstensen gennem de seneste måneder har samlet på Ebeltoft Strand.

Ubegribeligt af kommunalbestyrelsen

- Det er utroligt, at en kommunalbestyrelse for mange år siden vedtog at bruge en bynær strand som losseplads. Det er helt ubegribeligt, lyder det fra strandrenseren.

Jørn Carstensen er 79 år, pensionist og en af de nærmeste naboer til stranden. Derfor gør han en aktiv indsats for at rense stranden for affald. Han kan se, hvor store konsekvenser det har med alt byggeaffaldet.

- Børn skærer sig på glasset i vandet, fortæller han.

Syddjurs Kommune kommer løbende og fragter de store bunker skrammel væk, som Jørn Carstensen samler. Men det er ikke nok, mener han:

- Ebeltoft Kommune anlagde lossepladsen, nu hører det under Syddjurs Kommune. Den må have ansvaret for at få det fjernet, så vi kan få en ren strand og rent badevand tilbage.

Vil skabe sømmelig strand igen

En af politikerne i den nuværende kommunalbestyrelse roser Jørn Carstensen for hans store indsats, men samtidig slår lokalpolitikeren fast, at der ikke er nogle miljømæssige problemer på stranden.

- Vi har været ret fokuseret på at finde ud af, om der var noget miljømæssigt farligt i det derude. Det er der ikke. Vi har taget masser af vandprøver, og der er ganske fin badevandskvalitet, siger formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, Kim Lykke Jensen (SF), til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi vil gerne være med til i fællesskab med Jørn og de andre derude at få skabt en sømmelig strand igen. Kim Lykke Jensen (SF)

Alligevel medgiver han, at det kunne være gavnligt med en forbedring af forholdene på Ebeltoft Strand.

- Vi vil gerne være med til i fællesskab med Jørn og de andre derude at få skabt en sømmelig strand igen, lyder det fra Kim Lykke Jensen.