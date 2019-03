Jørgen lægger makeup på sin demente kone: - Jeg bliver ved, så længe jeg kan

For seks år siden blev 86-årige Jørgen Dannemands kone ramt af demens. Det har givet familien nye udfordringer, og særligt én ting er helt nyt for Jørgen.

- Jeg begyndte ved et tilfælde at sminke min kone, og efter første gang var hun så kisteglad. Hun kan ovenikøbet glæde sig inden, fortæller Jørgen Dannemand til TV2 ØSTJYLLAND.

Da Birthe på 83 år ikke længere selv kunne gøre det, begyndte Jørgen for et år siden at sminke sin kone, der altid har gået med makeup. Men det er ikke udelukkende makeuppen i sig selv, der skaber glæde.

- Berøringen er meget vigtigere end selve sminken. Alle kan lide at blive rørt ved, og man får en dejlig følelse i kroppen. Når man er dement, virker det åbenbart endnu stærkere.

Jørgen kunne godt tænke sig, at mange andre også vil begynde at lægge makeup på deres demente pårørende.

Øvelse gør mester

Men hvad gør man, når man aldrig har haft en mascara i hånden og ikke kan udtale produkternes navne?

- Det hedder så foundation, men jeg kalder det bundmaling.

Jørgen gik ned i den lokale Matas i Trøjborg Centret. Og hver gang noget går galt, kommer han igen for at få gode råd og vejledning.

- Jeg har været pågående, men er blevet udsædvanligt godt behandlet og fået sådan en stor hjælp. For eksempel med mascara – den børste kan jo rive rust af en bil. Der kom jeg engang til at ramme øjet, og min kone råbte op, fortæller han.

Et gammelt billede af Birthe der blev dement for seks år siden. Foto: Privatfoto

Men for personalet i Matas har det været en stor fornøjelse at kunne hjælpe Jørgen og skabt en god relation.

- Nu ved jeg, at Jørgen interesserer sig meget for kunst, så vi har set på, hvordan kan man overføre det til makeuppens verden, så vi taler samme sprog, fortæller butikschef i Matas i Trøjborg Centret, Ditte Høyer.

- De synes også, at det er sjovt, at der kommer sådan en gammel mand, fortæller Jørgen.

Vil brede det ud til andre

For Jørgen tager det et kvarter at lægge makeup på Birthe. Og ifølge ham kan alle og enhver gøre det samme.

- Man skal have lyst til det, og her drejer det sig om at gøre sin kone eller mand smuk. De skal ikke ligne et fastelavnsris.

Og selvom det er hårdt med sygdom i familien, er det vigtigt for Jørgen, at det hele ikke handler om sygdommen.

Det er så fremmed for mænd bare at tale om det. Det bliver uhyre svært, men jeg vil gerne være med til at brede det ud Jørgen Dannemand, Aarhus

- Nu er der ingen sygdomme, der er sjove, men jeg vil have folk til at tale mindre om sygdommen og kære sig mere om det, der har været dejligt i livet. Når det bliver svært, finder jeg minderne frem, fortæller han.

Svært at få mænd med

Derfor har han i samarbejde med Demensfællesskabet Østjylland forsøgt at etablere et makeup-kursus for mænd. Men det første kursus tilbage i januar havde ingen deltagere.

I Matas får Jørgen gode råd til de forskellige produkter.

Nu prøver de lykken igen den 15. april med et nyt kursus, hvor Ditte Høyer også vil deltage og vejlede de pårørende.

- Jeg har selv spurgt nogle mænd, og de tror, man er forstyrret. Det er så fremmed for mænd bare at tale om det. Det bliver uhyre svært, men jeg vil gerne være med til at brede det ud, fortæller Jørgen.

I den forbindelse er Jørgen også blevet spurgt, om han kunne finde på et tilsvarende tilbud for pårørende kvinder.

Man kan hurtigt blive usikker på, hvordan ens ægtefælle plejer at føle sig godt tilpas Janni Lund Hansen, Demensfællesskabet Østjylland

- Mændene vil lige så gerne soigneres.

Hos Demensfællesskabet Østjylland håber man på at kunne hjælpe andre pårørende som Jørgen Dannemand.

- Vi forestiller os, at der kunne være mange andre mænd i samme situation, som kunne have brug for nogle tips til makeuppen. Man kan hurtigt blive usikker på, hvordan ens ægtefælle plejer at føle sig godt tilpas, fortæller projektleder i Demenfællesskabet Østjylland, Janni Lund Hansen.

Uanset fremmøde til kurset vil Jørgen fortsat sminke Birthe og gøre hende glad.

- Det bliver jeg ved med, så længe jeg kan, fortæller han.