Jødisk formand: Uden politi var der intet jødisk liv i Danmark

To mænd blev onsdag varetægtsfængslet for omfattende hærværk mod 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers.

I foreningen Det Jødiske Samfund vil man endnu ikke glæde sig over fængslingerne.

Men sagen har igen vist, at politiet tager truslen mod danske jøder meget seriøst.

Det mener Henri Goldstein, der er formand i Det Jødiske Samfund.

- Vi ved jo ikke, om det er de rigtige mennesker eller ej. Det positive er, at politiet er så utroligt aktive for at finde gerningsmændene, siger han.

En af de anholdte i sagen er leder af en afdeling af organisationen Den Nordiske Modstandsbevægelse. Gruppen betegner sig selv som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.

Det kom frem under onsdagens grundlovsforhør, at der er fundet jakker og sko med pletter af grøn maling hos en af de sigtede.

Henri Goldstein hæfter sig dog ikke ved, hvilken baggrund personerne bag ugerningen har.

- Om det er højrefløjen, venstrefløjen eller midten er ikke vigtigt for os, fordi det er de samme skændinger, siger han.

Ifølge Henri Goldstein er jøderne i Danmark under stigende pres. Det skyldes ikke mindst en øget polarisering i samfundet.

- Man kan se til Folketingsvalgene, at yderfløjene er mere og mere repræsenteret, og det er ikke noget, vi bryder os om, siger han.

Antisemitiske episoder og angreb som det, der fandt sted i Randers i weekenden, og angrebet i 2015, hvor en jødisk vagtmand blev dræbt foran synagogen i København, har sat tydelige spor hos de danske jøder, forklarer Henrik Goldstein.

- Stemningen er bekymret. Det er ikke nogen hemmelighed, at politi og militær gør en kæmpe indsats for at beskytte os. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at hvis der ikke var et dansk politi, der tager det så seriøst, så vi der ikke noget jødisk liv i Danmark.

Det er ifølge Henrik Goldstein ikke kun fra politiet, at de danske jøder mærker opbakningen efter hærværket i Randers.

- Reaktionerne har været utrolig positive. Det er væltet ind med solidaritetshilsner og støtteerklæringer, og selv om baggrunden er ubehagelig, så har det været en pragtfuld oplevelse.

- Det kristne Danmark har virkelig bakket os op, og det betyder meget i en bekymret tid, siger han.

