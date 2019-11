Jødisk familie rystet: - Det rammer rigtig hårdt netop i dag

Ægteparret Ella og Henrik Chievitz fra Silkeborg er lørdag morgen vågnet op til en ubehagelig besked.

En eller flere ukendte personer har nemlig sat et klistermærke på deres postkasse, som forestiller en gul, jødisk stjerne. Og det er præcis samme stjerne, som nazisterne i 1941 tvang jøderne til at bære synligt, så de kunne identificeres som jøder.

Det rammer rigtig hårdt på den her dag. Det er som om, der er en dybere bagtanke med at gøre det lige i dag. Henrik Chievitz, Silkeborg

- Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Jeg er så rystet. Jeg kan slet ikke forstå, at der er nogen, der kan finde på det her, siger Ella Chievitz til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var familiens nabo, der lørdag morgen opdagede dette undertrykkende symbol på familiens postkasse. Foto: Privat foto.

Ella Chievitz er jøde og israeler. Hun slog sig ned i Danmark – nærmere bestemt Silkeborg – for 30 år siden. Hun og hendes familie har tidligere modtaget dødstrusler på Facebook på grund af deres religion, men denne gang er det gået langt over stregen, mener hun.

Læs også Politi anholder tre personer i hemmelig sag

- Det er så grænseoverskridende, at der er nogen, der har fundet ud af, at jeg er jøde, og at de efterfølgende har fundet frem til vores adresse. Hvad er det, de vil sige med det klistermærke? Jeg synes, det er skræmmende, siger Ella Chievitz til TV2 ØSTJYLLAND.

Jødestjernen Jødestjernen var en gul davidsstjerne lavet af stof, som nazisterne tvang jøderne til at bære synligt, så de kunne identificeres som jøder. Fra 23. november 1939 skulle alle jøder over tolv år i det tyskbesatte Polen bære et armbind med den blå davidsstjerne på. Den gule "jødestjerne" blev indført i Tyskland i 1941.

Klistermærket med den gule stjerne, hvor der står ”Jude” på, rammer familien ekstra hårdt netop i dag. Det er nemlig præcis 81 år siden Krystalnatten fandt sted. En nat, hvor nationalsocialister raserede jødiske butikker, synagoger, boliger og skoler i Tyskland.

- Det rammer rigtig hårdt på den her dag. Det er som om, der er en dybere bagtanke med at gøre det lige i dag. Det vidner om, at de tunge skyer fra nazi Tyskland i 30’erne stadig hænger tungt over os og selv vores hjemby Silkeborg går ikke forbi hændelsen, siger Henrik Chievitz til TV2 ØSTJYLLAND.

Ella Chievitz er israeler og jøde, mens hendes mand Henrik Chievitz er kristen dansker. (Artiklen fortsætter under billedet). Foto: Privat foto.

Politiet er på sagen

Familien har anmeldt sagen til Midt- og Vestjyllands Politi, som ser med stor alvor på episoden.

- Det er meget groft. Vi har sat en undersøgelse i gang, som forhåbentlig kan gøre os klogere på baggrunden for hændelsen, siger Anders Olesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kina elsker Randers: Kopierer midtby seks steder i landet

Midt- og Vestjyllands Politi og familien Chievitz har igen idé om, hvem der kan have sat klistermærket på familiens postkasse.

Det er yderst sjældent, politiet får anmeldelser som denne, og de har heller ikke fået andre i forbindelse med markeringen af Krystalnatten.

00:52 VIDEO: Krystalnatten markeres den 9. november over hele landet med fakkeloptog. Et af stederne var i dag klokken 17 på Klostertorvet i Aarhus. Luk video

Håber på dialog

Familien er selv meget overrasket over, at denne hændelse har fundet vej til deres adresse i et villakvarter i Silkeborg.

- Det er meget voldsomt. Det er ikke rart at vågne op til den slags i Danmark. Vi har bekendte i Aarhus og København, der har oplevet noget, der minder om det her, men vi havde ikke set det komme her i lille Silkeborg, siger Henrik Chievitz til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Pape om containerbrandene: Situationen er uacceptabel, utryg og kaotisk

Familien håber, at Midt- og Vestjyllands Politi kan finde frem til den eller de personer, der har sat det undertrykkende symbol på deres postkasse, men de håber meste af alt, at personerne selv står frem.

- Det skaber frygt, når personer gør sådan noget anonymt, så jeg vil så gerne tale med dem, der har gjort det. Vi kan nok kun blive enige om, at vi er uenige, men det er bedre end ikke at have en dialog, siger Ella Chievitz til TV2 ØSTJYLLAND.