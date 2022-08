Styrelse opruster holdet forud for nedrivning af minkfarme

Minksagen er efterhånden en bog med mange kapitler, og kommunikatøren skal være med til at sikre præcis kommunikation, fremgår det.

- Vil du være krumtappen i vores kommunikation til et erhverv med behov for præcis og letforståelig kommunikation, skriver Bygningsstyrelsen blandt andet om stillingen, der indebærer ansvar for størstedelen af kommunikationen om nedrivningerne.

- Herunder at kommunikere præcise og letforståelige besvarelser på henvendelser fra de berørte minkavlere, nedrivningsbranchen, journalister, andre involverede myndigheder og borgere, fremgår det af stillingsopslaget.

Skal sikre transparens

Den nye kollega i Skanderborg bliver, som styrelsen beskriver det, "den drivende kraft i at levere rettidig og målrettet kommunikation til de tidligere minkavlere, nedrivningsbranchen, medier m.fl."

- Det er et vigtig fokusområde for Bygningsstyrelsen, at de berørte minkavlere er velinformerede, og at vi er transparente i processen. Her vil du spille en central rolle, skriver Bygningsstyrelsen i opslaget.