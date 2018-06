Jette gennemførte halvmaraton: - For et år siden fik jeg konstateret kræft

Tusindvis af løbere fyldte i dag, søndag, de aarhusianske gader, da der blev afholdt Bestseller Aarhus City Halvmarathon.

Jette Revsbeck fra Ulstrup var glad for at have gennemført det 21,0795 kilometer lange løb, da TV2 ØSTJYLLAND mødte hende ved målstregen.

For bare et år siden fik hun konstateret kræft. Hun er nu blevet erklæret rask, og søndag løb hun så halvmaraton i Aarhus.

- Jeg er meget tilfreds. For et år siden fik jeg konstateret kræft, og så har jeg kæmpet mig tilbage stille og roligt, lød det fra Jette Revsbeck kort efter hun passerede målstregen i det centrale Aarhus.

Dyrker triatlon

Løbet og motionen er ikke fremmed for Jette Revsbeck, der både løber tre gange om ugen og dyrker triatlon. En sport der går ud på både at løbe, svømme og cykle.

Søndagens mål for hende var at komme under tiden 1.45, og det lykkedes.

- Jeg havde håbet på at komme under 1.45, og uret siger 1.44, så det er fantastisk.

Ruten, som Jette Revsbeck og mange tusinde andre løbere søndag var ude på, gik gennem det meste af Aarhus centrum, undervejs kom deltagerne blandt andet forbi Botanisk Have og Dokk1.

- Det var fantastisk. Der er tilskuere over alt og glade mennesker, glade løbere og en rigtig fin og flot rute. Man får set hele Aarhus, siger Jette Revsbeck.

Tusinder løb med i Aarhus

De cirka 21 kilometer kan lyde som en lang distance at løbe, men løberne skulle langt fra klare den alene. Over 11.000 løbere deltog i årets halvmaraton. De hurtigste kom i mål efter cirka én time, og derefter nåede de mange løbere målstregen i løbet af de næste timer.

På ruten var folk også mødt talstærkt op for at støtte de mange løbere, som dagen igennem blev klappet fremad mod målstregen.

- Vi bliver ved til den allersidste er forbi, lød det fra en af dagens mange tilskuere.

01:06 VIDEO: Søndag var Aarhus Midtby fyldt med løbere, der skulle deltage i Bestseller Aarhus City Halvmarathon. Luk video

Trafikken blev påvirket

I forbindelse med løbet blev der flere steder i Aarhus lukket af for trafik i tidsrummet klokken 8.00 til 14.00 søndag.

Foruden det påvirkede løbet også en stor del af bustrafikken i Aarhus, hvor flere stoppesteder var midlertidig lukkede og visse afgange var aflyst.

