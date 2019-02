Jesper er ensom: Har held med at efterlyse venner på Facebook

24-årige Jesper Blomberg er ensom – ligesom et stigende antal unge. Det har fået ham til at bede om hjælp på Facebook.

- Her kommer et desperat kald fra en efterhånden desperat fyr, starter Jesper Blomberg sit opslag på Facebooksiden Facebook Randers, der har omkring 37.000 medlemmer.

- Jeg flyttede til Randers for små fire år siden med håbet om at mine venskaber i den gamle by fortsatte. Men efter fire år må jeg erkende, at det meste er smuldret, fortsætter hans besked.

Jesper Blomberg skrev i gruppen Facebook Randers, at han følte sig ensom.

Søde beskeder

Opslaget har fået over 200 likes og mere end 60 kommentarer og stort set alle har været positive. Det har overrasket Jesper Blomberg, der havde lidt nerver på, da han skrev opslaget.

- Ensomhed er lidt et tabu. Meget faktisk, siger en ærlig Jesper Blomberg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg frygtede, at der ville komme en masse ´hate og folk ville skrive at jeg skulle blive voksen og tage mig sammen.

Men det var slet ikke, hvad der skete.

- Skidegodt og ærligt opslag. Du har en fantastisk energi - det skal nok komme, var der én der skrev.

- Venner er ligesom kærester. De kommer ikke af sig selv og banker på døren, skrev en anden.

Grafik: En undersøgelse fra 2017 viser, at 8 procent af de 16-24 årige føler sig ensomme. Det er en fordobling i forhold til 2013.

Positiv fremtid

Flere har foreslået Jesper Blomberg at mødes og endnu flere har givet ham tips til steder, hvor han kan møde folk.

- Der er kommet rigtig mange bud. For eksempel sådan et sted som brætspilscafeen, som ligger nede i byen og når jeg lige får taget mig sammen er der også en masse motionsfællesskaber, smiler den unge randrusianer.

