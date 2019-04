Jeppe hentede en app - tre timer senere reddede det liv

Apps til smartphones har gjort rigtig mange ting lettere. Billetkøb, underholdning, økonomisk overblik – listen er lang.

Og faktisk er der også en app, der kan redde liv. Den hedder Trygfonden Hjerteløber, og når man gennem den har tilmeldt sig som hjerteløber, er man klar til at bruge de hjertestartere, der hænger rundt omkring i landet, hvis nogen i nærheden er i nød.

Jeg satte hjertestarteren på, og vi får stødet ham, inden Falck når at komme frem. Den siger så, at der er rytme. Jeppe Birkedal Pedersen, hjerteløber, Randers

Bare 3 timer efter, at Jeppe Birkedal Pedersen fra Randers havde hentet den, var der bud efter ham. En mand tæt på ham havde nemlig fået hjertestop.

VIDEO: Søndag var en gruppe elever fra Egmont Højskolen i Hou ude og samle ind til en ny hjertestarter ved byens badebro.

- Jeg satte hjertestarteren på, og vi får stødet ham, inden Falck når at komme frem. Den siger så, at der er rytme, siger hjerteløberen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvert år bliver 4.000 danskere ramt af hjertestop uden for et hospital. Og her kan hjertestartere være afgørende for, om personen overlever.

Hjælper lokalsamfundet

Derfor har holdt Hjerteforeningen søndag landsindsamling, hvor blandt andet elever fra Egmont Højskolen i Hou var med til at samle ind til en ny, lokal hjertestarter.

Søndag holdt Hjerteforeningen en national indsamling.

- Vi hjælper hinanden, og vi er glade for at hjælpe hinanden, og så synes jeg, det er en god måde at gøre det på, det her med at gå en tur og samle nogle penge ind, siger Karl Emil Bach, der er elev på Egmont Højskolen.

Vi plejer at sige, at man ikke kan gøre noget galt, fordi personen, der har hjertestop, er sådan set død. Så det kan ikke blive værre, end det er. Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør, Præhospitalet i Region Midtjylland

Helt specifikt vil de gerne have en hjertestarter ned til Egmont-broen.

- Der er bålplads, sauna, badebro og mange aktiviteter dernede. Så er det meget fedt, at man kan komme til en hjertestarter, siger Karl Emil Bach til TV2 ØSTJYLLAND.

Egmont-broen er et logisk sted at have en hjertestarter, lyder det fra de indsamlende elever.

Indtil videre har 11.000 i Region Midtjylland hentet appen og meldt sig til frivilligt at rykke ud og bruge de mange hjertestartere til at redde liv.

En vigtig hjælp

Og selvom Region Midtjylland har 66 ambulancer og 9 lægebiler, så er det en kæmpe stor hjælp med så mange frivillige.

- Hvis der ikke sker noget, før ambulancen kommer, så er der i grove tal 3 procent, der overlever. Hvis der kommer frivillige og giver hjerte/lungeredning, så er det cirka 15 procent, der overlever. Hvis man giver stød, inden ambulancen kommer, er det over 50 procent, der overlever, siger Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør ved Præhospitalet i Region Midtjylland.

VIDEO: Ifølge Region Midtjyllands præhospitals lægefaglige direktør, har de 11.000 hjælpere stor indflydelse på, hvor mange der overlever et hjertestop.

Man skal bare være fyldt 18 og hente appen, så kan alle blive hjerteløbere. For selvom man ikke er uddannet ambulanceredder, så er al hjælp god hjælp.

- Vi plejer at sige, at man ikke kan gøre noget galt, fordi personen, der har hjertestop, er sådan set død. Så det kan ikke blive værre, end det er. Selvfølgelig lykkes det ikke altid at genoplive folk, men det skal man ikke have det dårligt med, for det kunne være blevet værre, siger Per Sabro Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mønt for mønt kom borgerne i Hou tættere på at få en hjertestarter, der måske en dag redder nogens liv.

I Randers sidder der i hvert fald en mand, der takket være appen – og selvfølgelig Jeppe Birkedal Pedersen – trækker vejret endnu.

- Det betyder, at der er reddet liv i den her situation. Jeg er super stolt, selvfølgelig. Det er jo altid rart, at det er den afslutning, vi fik i situationen. Jeg har da også fået et par klap på skulderen, siger Jeppe Birkedal Pedersen.