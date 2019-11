Jem & Fix er meldt til politiet for at vildlede forbrugerne

Byggemarkedet Jem & Fix er blevet politianmeldt for at vildlede forbrugerne i sin markedsføring.

Det er Forbrugerombudsmanden, der har anmeldt kæden med 121 afdelinger rundt i landet.

Anmeldelsen går på måden, Jem & Fix har reklameret med priser på fire trailere og en reol på sin hjemmeside og i tilbudsaviser.

Fremstod billigere

Prisen på trailerne stod med en fed rød skrift, mens den samlede pris - inklusive en række omkostninger som indregistrering, ekspeditionsgebyr og fragt - stod med en lille sort skrift.

Vi mener, sagen er mere nuanceret, end den umiddelbart er fremstillet. Casper Porse Bundgaard-Laursen, indkøbschef, Hjem & Fix

Man kunne dog ikke købe trailerne uden at betale den samlede pris.

- Når Jem & Fix ikke tydeligt oplyste om obligatoriske udgifter til fragt sammen med kontantprisen, fik det produktet til at fremstå billigere, end det reelt var, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

- Det er problematisk, da det kan tilskynde forbrugerne til at foretage køb baseret på et fejlagtigt indtryk af prisen, siger hun i pressemeddelelsen.

+ fragt på 299 kroner

Jem & Fix har desuden reklameret for en reol til en pris på 398 kroner. Men man kunne ikke købe reolen uden at betale fragt på 299 kroner. Det var ikke oplyst i forbindelse med visningen på hjemmesiden.

Jem & Fix skriver i en kommentar på sin hjemmeside, at sagen er mere nuanceret end som så.

Kæden skriver, at den har savnet klare retningslinjer for, hvordan man kan reklamere for priser, og at den er ked af, at Forbrugerombudsmanden har foretaget en politianmeldelse i stedet for at gå i dialog.

Ny procedure

Jem & Fix fortæller, at det har ændret sin markedsføring af priserne på trailere, inden Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen.

- Vi bliver løbende klogere i vores salgsproces. Og siden vi introducerede trailere i vores sortiment, har vi konstateret, at nogle kunder har svært ved at afkode vores trailerpakkeløsning, skriver Jem & Fix.

- Så i dag er det valgfrit, om kunden vil have nummerpladen med - kunden skal aktivt vælge den til - eller om kunden efterfølgende selv vil stå for køb af en nummerplade, og så afhænger fragtprisen af, hvad kunden ellers køber på vores hjemmeside, skriver byggemarkedskæden.

