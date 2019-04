Jeg, en mand uden kørekort (Mit Skamfulde Liv)

Intro Denne webdok er min personlige fortælling om ikke at have et kørekort. Jeg skriver om mine tanker og følelser - man kan sige, at jeg udstiller mig selv. Du kan se mig tage en teoriprøve og køre på manøvrebane. Jeg har også snakket med andre mænd, der ikke har et kørekort. Historien er længere end en nyhedsartikel. Jeg har gjort mig umage for at gøre den underholdende.

- Du ved godt, der er forskel på en kofanger og et anhængertræk, ikk'?

Jeg svarer 'ja, selvfølgelig'. Jeg kan mærke, at det er svaret, min forlovede forventer. Men jeg lyver. Hun kunne lige så godt have spurgt mig om forskellen på råhvid og cremehvid.

Vi har lige haft vores Hyundai i30 til eftersyn, og jeg har sagt noget, der giver anledning til undren. Det sker jævnligt og er ikke afgrænset til vores bil.

Mors dyt. Det er vores først bil. Jeg har anonymiseret min forlovede med vores datters solbriller.

Jeg er en 42-årig mand, og jeg ved nada om biler. De har aldrig rigtig interesseret mig. Med én undtagelse.

Da vi skulle købe "det hvide lyn", led jeg af en slags mani. Sikkerhedsniveauer, priser på service og reparation, bilmærkers estimerede levetid. Jeg vidste alt. Jeg læste statistikker og brugte hver aften på bilbasen.dk. Så købte vi bilen. Farvel mani.

Nå, lad os komme til sagens kerne. Jeg har ikke et kørekort. Du læste rigtigt. Intet. Kørekort. Det er et emne, jeg normalt prøver at undgå, men tiden er inde til at sætte ord på tabuet.

Jeg vil gerne dele min skamfulde historie med dig.

Du kan med fordel hoppe til afsnittet 'Mors dyt - fars akilleshæl', hvis du er ligeglad med grunden til, at jeg ikke har et kørekort.

Korsbånd og kærlighed

Mit 17. leveår blev tilbragt i USA. Da jeg kom hjem til Silkeborg, var det med en DonJoy-skinne på venstre ben. Det bagerste korsbånd i knæet var revet over. Jeg kunne ikke lige overskue at tage et kørekort.

Så er tiden ligesom bare gået. Jeg har cyklet til og fra steder. I mange år boede jeg i og omkring København. Her kunne jeg også køre med metro, S-tog og busser. Livet var let rent trafikalsk.

Du har et problem, hvis din mandighed klistrer til dit kørekort. Det mener Lasse Ribergaard, som jeg har lavet et video-interview med. Det kommer vi til. Foto: Sten Brøgger

Engang, mens jeg boede i hovedstaden, besøgte jeg min bedste ven i Voel. Dagen efter skulle jeg med bus til Silkeborg. Jeg fandt et busstoppested og havde en klar forventning om, at der vil komme en bus inden for 6 minutter som i København.

Da jeg havde stået der - i støvregn i Voel City - i omkring 50 minutter, besluttede jeg mig for at tomle.

Det griner min ven og jeg stadig ad.

I 2017 flyttede min lille familie tilbage til Jylland. 8660 Skanderborg (en smørklat i Østjylland).

Det stod hurtigt klart, at et kørekort ville klæde mig.

Hvorfor har du så ikke taget et kørekort i Skanderborg, Sten?

De primære grunde hedder Ellen og Anton. De er henholdsvis 6 og 2 år, og deres forhold minder om forholdet mellem Donald Trump og Kim Jong-un. Krig, så kærlighed, så krig igen!

Min søn Anton på ferie. Der var engang chokoladeis i glasset. Folk siger, han har arvet min appetit.

Der er gang i butikken, og jeg har en mistanke om, at Anton er ude på at knække mig.

Han angriber konstant inventaret i vores hus. Umotiveret, hurtigt og med stor beslutsomhed. Mens jeg rydder op, hælder han kagekrymmel på gulvet. Jeg er bange, når jeg ikke kan se eller høre ham.

Jeg er som regel et trin bagud, når børnene danser deres destruktive quickstep. Jeg synes, det er svært at finde tid og overskud til at gå i køreskole.

VIDEO: Jeg har fået lov til at tage en teoriprøve hos Bakkens Køreskole i Skanderborg. Hvordan det gik, kan du se her.

Mors dyt - fars akilleshæl

Mine børn omtaler konsekvent den hvide Hyundai som 'mors bil'. Min forlovede kalder vores bil 'mors dyt'.

I et desperat forsøg på at hævde mig selv, har jeg engang prøvet at forklare min datter, at far tjener flest penge, og at det primært er min fortjeneste, at vi har en bil.

Du ved, det står skidt til, når du prøver at forklare en 5-årig sammenhængen mellem personlig indkomst og bankers lånevillighed.

'Mor er jo sygeplejerske, og hun hjælper syge mennesker, så de får det bedre. Det er et rigtig, rigtig vigtig job, men sygeplejersker tjener ikke så mange penge.'

Min datter kiggede på mig, som hun gør, når hun hverken forstår eller interesserer sig for det, jeg siger.

En bølge af skam rullede ind over mig, og den blev ved med at skvulpe, selvom vi hurtigt skiftede emne. Hun ville vide om hendes babyer (kald dem dukker, hvis du tør!) var klædt ordentlig på til årstiden.

Det var ikke et højdepunkt i mit liv.

Tillad mig en hurtig indskudt sætning: Det giver ingen mening, at sygeplejersker og folkeskolelærere er lavtlønnede. De plejer vores syge og uddanner vores børn. De er vigtige for vores samfund. Når jeg bliver statsminister, og det må være et spørgsmål om tid, får de en lønforhøjelse.

VIDEO-INTERVIEW: Mød en af mine artsfæller. Han hedder Lasse Ribergaard og siger, at det kan provokere andre mænd, at han ikke har et kørekort.

Kørekørt-gate

Min søn kan sætte tre ord sammen. Han er ekstremt glad for 'mor køre bil'. Det siger han igen og igen, og det føles som et lille knivstik hver gang. Men det er jo faktuelt korrekt, at mor kører dytten.

Jeg ved godt, hvorfor ordene 'mors bil' gør ondt. Det er umandigt, at jeg ikke kan køre bil. Det er demaskuliniserende (8 stavelser, bum).

Min indre alfahan kigger opgivende på mig, når jeg får at vide, at jeg skal tie stille, så min forlovede kan koncentrere sig om trafikken.

Min forlovede hedder Maria, forresten. Det tror jeg godt, jeg må fortælle dig. Hun er virkelig tålmodig med mig, når det gælder kørekort-gate. Men det er klart, at vores fælles liv bliver påvirket.

Maria er skaffedyret, når der skal handles stort ind. Det er hende, der kører den 6-årige diva til svømning og gymnastik. Når vi er ude, kan hun ikke drikke alkohol, for hun skal køre dytten hjem (det fungerer fint for mig, men det er synd for hende. Alle med små børn har brug for alkohol).

Maria bærer sin byrde uden for mange syrlige kommentarer i min retning. Men hun jubler heller ikke. Hun kan godt blive frustreret over situationen, og det kan jeg sagtens forstå.

Robbie Willams og jeg er omtrent jævnaldrende, vi er begge fædre og mange betragter mange os som ret sexede (i mit hoved). Robbie har heller ikke et kørekort, og han har da klaret sig okay. Foto: Ritzau Scanpix

Cheferne

Ledelsen her på TV2 ØSTJYLLAND er vist også frustreret over situationen. Man kan sige, at det er lykkes mig at sætte et personligt aftryk på min arbejdsplads. Som en konsekvens af min ansættelse, spørger cheferne nu enhver, der kommer til jobsamtale, om han eller hun har et kørekort. Sejt, Sten.

De, cheferne, gør mig jævnligt opmærksom på, at jeg bør anskaffe mig et kørekort.

'Du bliver meget mere fleksibel. Vi kan ikke sende dig ud af huset uden et kørekort. Tag nu bare det kørekort.'

Jeg tror ikke, cheferne har tænkt på, at jeg bruger tiden i offentlig transport til at forberede mig. Til at skabe merværdi for dem.

Det tager mig 45-50 minutter at komme til og fra arbejde, og mange nyhedshistorier fra min hånd er født i bus 200 mod Hinnerup. De burde takke mig, fordi jeg ikke har et kørekort. Ikke?

Vidste du, at tidligere borgmester i Aarhus, Nicolaj Wammen (S), ikke har et kørekort? Han har også været forsvarsminister. Min teori er, at han kun sagde ja til stillingen for at få en ministerbil.

AMUK

Én ting er cheferne. En anden er kollegerne.

Hvis du spørger mig, har de ikke en delikat tilgang til min situation. Det skyldes ikke ond vilje. De bliver bare oprigtig chokeret, når de hører, at jeg ikke kan køre bil. Jeg føler altid, at jeg skal forklare og forsvare mig.

"Er kørekortet blevet taget?", kan de finde på at spørge om i kantinen. Jeg har enkelte gange nikket og forsøgt at imitere Robert De Niro som gangster. Jeg vil have dem til at klappe i. Måske få dårlig samvittighed over at pille i et trafikalt sår.

Det lader til, at mit gangster-look kan forveksles med, at jeg er forstoppet. Det har i hvert fald ikke den ønskede effekt, og jeg har endnu ikke haft succes med at holde masken.

Presset fra chefer og kolleger har fået mig til at tænke kreativt. Helt specifikt overvejer jeg at skabe en selvhjælpsgruppe. Arbejdstitlen er Anonyme Mænd Uden Kørekort (AMUK). Forkortelsen skal udtales amok.

Jeg kan se det for mig. Vi sidder 5-6 mænd i en rundkreds. Vi føler os trygge. Jeg rejser mig som den første:

'Hej, jeg hedder Sten, og jeg har ikke et kørekort. I dag grinte mine kolleger ad mig i kantinen. Ikke med mig. Ad mig. Jeg fik virkelig lyst til at køre bil.'

VIDEO: En manøvrebane kan faktisk være et lidt tricky sted. Det vil muligvis fremgå af denne video, hvor jeg bliver sluppet løs i 'en kravlegård' i Skanderborg.

Jeg er ikke alene

88 procent af alle danskere over 18 år har kørekort. Det viser en undersøgelse af DTU Transport (2014).

Lars Pank Mikkelsen tilhører, som jeg, minoriteten uden kørekort. De 12 procent.

- Jeg har ingen idé om noget som helst, der har noget med med biler at gøre, siger han.

Lars er 36 år, kunstner og har tre børn. Han synes, det er mere mandigt og mere menneskeligt at leve et liv uden et kørekort.

- Jeg er hele tiden i kontakt med mine børn. Jeg sidder ikke med ryggen til dem, mens de kigger på en iPad bagi, siger han.

Fornuften ønsker sig dog et kørekort.

- Vi har ingen familie i nærheden, og det er ikke optimalt at køre med offentlig transport med børn og barnevogn. Det er ikke gratis at anskaffe sig et kørekort, men på et tidspunkt bliver jeg nok nødt til at få det, siger Lars Pank Mikkelsen.

Det siger kørelæreren Jo ældre man bliver, desto sværere bliver det generelt at tage et kørekort.

Folk over 30 år skal typisk bruge 5-20 ekstra køretimer for at blive klar til en køreprøve. En køretime koster typisk mellem 500 kroner og 600 kroner.

Folk over 30 år er ofte mere skeptiske over for, hvad kørelæreren siger. De bliver nemmere bange, fordi de ved, hvad et uheld kan føre til. 18-årige føler sig mere udødelige.

Folk over 30 år ved godt, de skal arbejde med sig selv. Mange 18-årige bliver overraskede over, at det kan være svært at tage et kørekort. Kilde: Kim Andersen, kørelærer og medejer, Bakkens Køreskole

Fattig er den, som tæller sine penge

Prisen på et kørekort er ikke et incitament til at komme i gang. På grund af min høje alder skal jeg nok bruge op mod 20 ekstra køretimer for at blive klar til køreprøven (se faktaboks).

Lad os sige, at det lille stykke plastik kommer til at koste 20.000 kroner. Det er en sjat penge.

But there is more.

Maria og jeg skal giftes den 25. april 2020. Jeg friede til hende nytårsaften i 2015, og hun har siden ladet mig forstå, at den slags bør føre til et bryllup.

Er denne brudekjole hvid, råhvid eller cremehvid? Pas. Jeg ved blot, at en Lilly-kjole ikke er i høj kurs derhjemme. Foto: Colourbox

Brylluppet kommer til at koste omkring 70.000 kroner (og Maria har på forhånd lovet at forvandle sig til en bridezilla).

I runde tal står hustanden potentielt over for en afskrivning på omtrent 90.000 kroner i løbet af de kommende 365 dage. Fik jeg nævnt, at sygeplejersker ikke tjener kassen?

Med mindre en ukendt, men rig onkel falder død om i USA, må kørekortet vente.

Et mysterie er løst

Videoen, hvor jeg kører på manøvrebane, er lidt misvisende. En dygtig fotograf og jeg har prøvet at skrue op for underholdningsværdien.

Jeg tror ikke, det er løgn, hvis jeg skriver, at kørelæreren Kim var positivt overrasket. Motoren gik ud nogle gange. Baby døde. Men selv Lewis Hamilton startede et sted.

Jeg har ingen kommentarer til teoriprøven.

Dette billede af kørelærer Kim Andersen er taget til ære for fotografen. Det er jeg (næsten) helt sikker på.

Inden jeg startede på denne webdok, var kørekortet en uovervindelig drage. Jeg havde gjort det til noget stort og farligt i mit hoved. Nu har jeg fået afmystificeret det lille plastikkort.

Jeg bor faktisk fem minutter (på cykel) fra Kim Andersen køreskole, og manøvrebanen er ikke meget længere væk. Kørekortet er inden for rækkevidde.

Jeg skal bare lige skrabe 20.000 danske dollar sammen. Det betyder, at kørekortet må vente i minimum et år.

Det går nok. Jeg kan godt leve med skammen endnu et år. Jeg har trods alt ikke haft et kørekort i 24 år. Men jeg glæder mig godt nok til den dag, hvor mine børn siger 'bilen' i stedet for 'mors bil'.

Verdenshistoriens måske klogeste mand, Albert Einstein, tog aldrig et kørekort. Den teoretiske fysiker var efter sigende glad for at cykle. Her ses Einstein i en graffiti-version. Foto: Ritzau Scanpix