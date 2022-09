Står klar som dagplejere – undrer sig over reaktionen

Der mangler dagplejere overalt i Østjylland, og problemet bliver kun værre, viser alle prognoser. I landsbyen Støvring uden for Randers står to kvinder på spring til at kaste sig ud i faget.



Men de får ikke lov. Årsag? De vil gerne lave en stordagpleje, som er en dagpleje, hvor mere end én dagplejer går sammen i et fællesskab.

- Ved at være to ville det være mere attraktivt, for det kan være lidt skrøbeligt, når man kun er en, siger Line Skipper til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun planlagde at åbne stordagplejen sammen med sin veninde Jeanette Lundorff på venindens landejendom i Støvring.