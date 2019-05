Jakob Ellemann-Jensen: - Min bil hedder Torben

Introduktion

8 år. Så længe tilbragte Jakob Ellemann-Jensen i militæret. Som kaptajn gjorde han tjeneste i Bosnien under den bitre borgerkrig i det tidligere Jugoslavien. Siden fulgte en karriere i det private erhvervsliv, hvor han blandt andet var koncernjurist i GN Store Nord.

Jakob Ellemann-Jensen afviste i mange år kategorisk at gå ind i politik. Det endte med, at han fulgte i sin kendte fars fodspor. Lidt på samme vis er han i dag miljø- og fødevareminister, selvom han aldrig havde forestillet sig, at han skulle arbejde med grøn politik.

Jakob og lille Bjørn, der ifølge sin far fortæller en masse ved at bøvse.

Kollegaerne på Christiansborg beskriver ham som arbejdsom, humoristisk og en dygtig forhandler.

45-årige Jakob Ellemann-Jensen har to store børn fra et tidligere ægteskab og en baby med sin nuværende hustru.

Spidskandidaterne TV2 ØSTJYLLAND har givet ordet til valgets hovedpersoner i det østjyske, men ud over at høre hvad de brænder for politisk, vil vi ind bag facaden hos spidskandidaterne. Nogle er velkendte, andre er helt nye. De har alle det til fælles, at der gemmer sig mere bag personen, end du ser normalt i medierne. Foreløbig har vi givet taletid til 12 østjyske spidskandidater.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- Jeg har det med at give ting navne. Der er en tudse, der tit kommer under vores hus. Den hedder Tage, og den har en kæreste, der hedder Tulle. Min bil hedder Torben. Det er en Suzuki.

Hvis dine børn skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- Jeg er ikke sikker på, at de ville bruge udtrykket 'storslået'. Jeg tror, de ville beskrive mig som lidt firkantet og utrolig pinlig. Det sidste hænger nok også sammen med deres alder, de er teenagere. Den yngste er helt lille, og han beskriver mig primært ved at bøvse.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Der vil jeg have lov til at sove længe og spise morgenmad med min børn i lang tid, hvilket er fiktivt, da de er teenagere og først står op langt op ad formiddagen. Så vil jeg gerne gå en tur i skoven med hunden, og hvis det kunne være dagens højdepunkt, så ville det faktisk være fint med mig. Jeg vil faktisk gerne have en så kedelig og indholdsløs dag som mulig, fordi jeg har en travl hverdag.

02:20 Vi skal efterlade en bedre planet til vores børn. Sådan sagde Jakob Ellemann-Jensen, da TV2 ØSTJYLLAND interviewede han som nyudnævnt miljø- og fødevareminister. Luk video

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- En der er helt galt afmarcheret, men som jeg synes er dygtig, er Nicolai Wammen. Vi kan godt lide hinanden. Det er et vigtigt signal at sende, også for de unge, at vi kan være rygende uenige, men at det ikke gør os mindre gode venner af den grund.

Hvilken film kan få dig til at græde og hvorfor?

- Når jeg ser Saving Private Ryan, står tårerne ud af mig fra den første scene. Det handler om, at der er så mange mennesker, der er så langt hjemmefra, der er villige til at ofre deres liv for en sag, fordi de tror på det. Det store angreb på Omaha Beach ved invasionen i Normandiet er så brutalt og kan umiddelbart virke så meningsløst, men i det store billede, er det utrolig vigtigt. Når jeg fælder en tåre eller to til den film, hænger det nok også sammen med min fortid i hæren.

Hvor tit hentede du selv dine børn i børnehave?

- De to ældste børn er skilsmissebørn, så når de var hos mig, så afleverede og hentede jeg dem. Der har måske været en farmor ind over engang imellem, men ellers var det mig.

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Jeg overvejer at forbyde ananas på pizza eller remoulade på leverpostej. Det ligger jo ind under mit ressort (ansvarsområde, red.). Ej, hvis jeg kunne ændre én ting, vil jeg ønske, at folk fik en brændende interesse for demokrati. Et demokrati kommer ikke af sig og vedligeholder heller ikke sig selv. Jeg blev selv politiker, fordi jeg tror på, at jeg kan gøre en demokratisk forskel. Det kan godt være, det lyder lidt hovskisnovski, men det gør jeg.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Som barn drømte jeg om at blive skuespiller, og det kan man jo hævde, at jeg er nu. Men jeg har jo en fortid i det private erhvervsliv, og jeg har nogle planer om at vende tilbage til det, når jeg engang er færdig med politik.

Hvordan er det muligt at politikere har en mening om alting?

- Det har vi heller ikke. Første gang jeg stod til et vælgermøde, og nogen spurgte mig om noget, jeg ikke havde en holdning til, overvejede jeg at sige, hvad der intuitivt faldt mig ind, men jeg valgte at sige: 'Det ved jeg sgu ikke'. Jeg tænkte, at nu ville jeg få skældud. Men det blev han faktisk glad for. Det er selvfølgelig ikke en taktik, man skal bruge hele tiden - heller ikke som minister.

Hvad forarger dig mest?

- Ligegyldighed. Ikke bare politisk, men i bred forstand. Laden stå til. Hvis man har evnen og muligheden for at gøre noget, men ikke gør det. Hvis nogen siger, at noget rager dem en høstblomst.

Denne artikel er skrevet i september 2018.